Bandyta mierzył z broni do policjanta. Przestępca miał w aucie maczetę, tasak, narkotyki. Akcja kryminalnych na kąpielisku Bolko w Opolu.

27 grudnia wieczorem opolscy kryminalni kontrolowali teren kąpieliska na Bolko. Na parkingu było auto na "obcych" numerach rejestracyjnych. Okazało się, że tablice seata nie zgadzają się z numerami na naklejce na szybie.

W środku nikogo nie było. Już po chwili kryminalni zauważyli idącą w stronę pojazdu parę.

Kiedy policjanci podeszli do seata, mężczyzna zaczął agresywnie reagować i krzyczeć.

W pewnym momencie funkcjonariusze zauważyli, że agresor mierzy do nich z przedmiotu przypominającego broń palną, zaczął uciekać.

Kiedy jeden z funkcjonariuszy zatrzymał kobietę, drugi ruszył w pościg za mężczyzną. Policjant oddał strzał ostrzegawczy i wezwał 40-latka do odrzucenia broni.

Dopiero po chwili bandyta porzucił przedmiot przypominający broń palną typu "glock". Pistolet miał widoczne zacięcie naboju w komorze.

Mieszkaniec Opola został obezwładniony i zatrzymany. Na miejsce skierowano dodatkowe patrole i grupę operacyjno-procesową.

Technik kryminalistyki zabezpieczył broń i naboje, które przekazano biegłemu z zakresu broni i balistyki. Dodatkowo w torbie, którą miał 40-latek, funkcjonariusze znaleźli maczetę, tasak, drugi pistolet "straszak", dwa magazynki z amunicją, butelki alkoholu oraz 0,26 gramów amfetaminy.

Policjanci jeszcze tego samego wieczoru przeszukali mieszkania 40-latka i jego o 10 lat młodszej znajomej. W mieszkaniu kobiety znaleźli i zabezpieczyli dodatkowo wiatrówkę i pistolet gazowy, 45 sztuk amunicji oraz 0,40 gramów amfetaminy.

Jak ustalili śledczy, 40-latek był poszukiwany do odbycia kary za wcześniejsze kradzieże i posiadanie narkotyków. Teraz usłyszał zarzut napaści na funkcjonariusza z użyciem przedmiotu przypominającego broń palną oraz posiadanie środków odurzających. Grozi mu za to do 10 lat więzienia.

Mieszkanka Opola natomiast usłyszała zarzut posiadania środków odurzających. Takie przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

