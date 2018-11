Barka wpływa do śluzy na Odrze w Opolu. Też zatrzymywaliście się, by popatrzyć? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Za każdym razem, gdy w rejonie śluzy na Odrze pomiędzy Pasieką a Wyspą Bolko pojawia się barka, opolanie zatrzymują się na pobliskim moście, by zobaczyć jak pokonuje próg wodny. - Robiłem to, gdy byłem dzieckiem, teraz sam robię to z synem - opowiada pan Marcin.