BarOn - robot z Opola, który zrobi ci drinka. Oprogramowanie do maszyny opracowała opolska firma Weegree

BarOn ma dwa elastyczne i wyjątkowo zręczne ramiona, które dzięki zaawansowanym czujnikom siły mają nadzwyczaj delikatny chwyt. Wyposażony jest w system lokalizacji, który wpływa na precyzję jego pracy.

Programiści z opolskiej firmy zapewniają, że ten robot spełni każde życzenie, szybko, sprawnie i bez mrugnięcia okiem.

Nie bywa zmęczony, może stać za barem aż do świtu, zawsze na pierwszym miejscu stawiając satysfakcję swoich klientów. Nigdy się nie myli, odmierzając ilość trunku z aptekarską precyzją.

Łukasz Dudek, chief robotics officer w firmie Weegree zaznacza jednak, że roboto może robić to, co barman, ale relacji z prawdziwym człowiekiem, który wysłucha i poklepie po ramieniu, nie zbuduje.

Nazwa robota pochodzi od popularnego angielskiego imienia, a zarazem tytułu szlacheckiego, jest też połączeniem słów Bar i ON co sugeruje, że jest ciągle gotowy do działania, zwłaszcza w roli barmana.