Bartłomiej Bonk może zostać srebrnym medalistą olimpijskim

Torochtij został zdyskwalifikowany po ponad sześciu latach od osiągnięcia swojego największego życiowego sukcesu. Wraz z nim na dopingu zostało przyłapanych jeszcze czterech innych zawodników i zawodniczek z różnych kategorii wagowych: Azer Walentin Hristow, Uzbek Rusłan Nurudinow, Ormianka Meline Dalauzjan oraz Białorusinka Mikołaja Nowikowa.

Na razie decyzja o zmianie układu sił na podium w Londynie nie jest jeszcze pewna, ponieważ nie zatwierdził jej jak dotąd Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL). Jeżeli jednak do tego dojdzie, nowym mistrzem olimpijskim z Londynu w kat. do 105 kg zostanie Irańczyka Navab Nasirhelal, Bonkowi przypadnie srebro, a brąz trafi do Syryjczyka Aheda Joughiliego.

Do sprawy wrócimy.