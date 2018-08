Sąd Rejonowy w Opolu zgodził się z wnioskiem prokuratury w sprawie zastosowania tymczasowego aresztu wobec podejrzanego o śmiertelne potrącenie 69-letniej kobiety na ul. Ozimskiej, a co za tym idzie wydanie listu gończego.

Jeśli poszukiwania będą musiały być prowadzone za granicą, śledczy będą mogli wydać Europejski Nakazu Aresztowania. To ważne bo podejrzanym w tej sprawie jest obywatel Bułgarii.

- Postanowienie otrzymaliśmy 6 sierpnia i w tej chwili jest ono analizowane przez prokuratora, który podejmie dalsze decyzje w sprawie - mówi Konrad Korzeniowski, zastępca prokuratora rejonowego w Opolu. - Co ważne, sąd podzielił nasze ustalenia. Uznał, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sprawcą wypadku jest osoba wskazana we wniosku.Areszt obowiązywać ma przez 14 dni od dnia zatrzymania. Potem śledczy będą mogli wystąpić o jego przedłużenie.Decyzja sądu daje również prokuraturze podstawę do wydania listu gończego za domniemanym sprawcą wypadku, który upoważnia do poszukiwań na terenie Polski.List jest potrzebny, boPolicja wystąpiła do prokuratury z wnioskiem o areszt i list gończy jeszcze na początku czerwca, ale ta uznała, że nie ma na to wystarczających dowodów. Teraz je znalazła.Do wypadku doszło 29 maja wieczorem na ulicy Ozimskiej w Opolu. Na oznakowanym przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Kani, została potrącona 69-letnia piesza.Potrąciła ją skoda superb jadąca od strony osiedla Malinka do centrum. Kobieta zginęła na miejscu, a sprawca odjechał nie udzielając ofierze pomocy.Następnego dnia, m.in. dzięki zaangażowaniu mieszkańców Opola,. Złota skoda superb kombi z rozbitym przodem została porzucona na jednym z parkingów na osiedlu Armii Krajowej w Opolu.Za potrącenie ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozić nawet 12 lat więzienia.