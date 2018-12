Będzie podwyżka cen biletów do ogrodu zoologicznego w Opolu

- Opolski ogród zoologiczny to perełka. Aby jednak perełką pozostał, nie możemy się dawać konkurencji. Ceny biletów do podobnych atrakcji w innych miastach są znacznie wyższe. Stąd konieczność uelastycznienia cen biletów i tym samym zwiększenie dochodów z biletów, co umożliwi dalszy rozwój zoo - argumentował Arkadiusz Wiśniewski.

Przemysław Pospieszyński, lider klubu KO, dociekał, dlaczego prezydent Opola chce odebrać radnym kompetencje. - Jeśli zmiana cen biletów będzie odpowiednio uzasadniona, to rada ją zatwierdzi - stwierdził.

Arkadiusz Wiśniewski przypominał, że w poprzedniej kadencji zdecydował o jednej podwyżce cen biletów, z 18 na 20 zł za bilet normalny. - Potem, pod koniec kadencji, przy okazji kampanii wyborczej, radni odebrali mi taką możliwość, a także przywrócili wcześniejsze ceny biletów. Skutek był taki, że deficyt finansów ogrodu zoologicznego wzrósł, a pracownicy byli bliscy strajku. Chcemy uniknąć podobnego blokowania zmian w przyszłości - mówił i dodał, że w innych instytucjach opłaty są ustalane przez prezydenta i nie ma wokół tego zamieszania.

Sławomir Batko, radny PiS, dociekał, czy powierzenie prezydentowi Opola ustalania cen biletów do opolskiego zoo, będzie jednoznaczne z podwyżką.

Arkadiusz Wiśniewski przyznał, że podwyżka jest zaplanowana, ale nie zdradził jak będzie ona wysoka. Tłumaczył, że dopiero po zatwierdzeniu uchwały będzie mógł omówić tę kwestię z dyrekcją placówki. Podkreślał, że dzięki podwyżce będzie możliwe m.in. podniesienie wynagrodzeń pracowników ogrodu, ale konkretów w tym przypadku także nie podano.

- Pragnę zaznaczyć, że zniżki wynikające z kart "Opolska rodzina" oraz "Opolski senior" będą utrzymane. To oznacza, że dzieci z Opola nadal będą mogły wejść do zoo za złotówkę - mówił Arkadiusz Wiśniewski.

"Za" projektem uchwały zagłosowało 14 radnych: cały klub Arkadiusza Wiśniewskiego, a także Jolanta Kawecka (niezrzeszona). Przeciw było 8 radnych, cały czteroosobowy klub PiS, a także czworo radnych KO: Barbara Kamińska, Tomasz Kaliszan, Przemysław Pospieszyński i Przemysław Pytlik. Dwie radne KO - Elżbieta Kurek i Anna Łęgowik - wstrzymały się od głosu, a Elżbieta Bień nie głosowała.

Uchwała ma wejść w życie 1 lutego 2019 roku. Do tego czasu powinno się okazać o ile wzrosną ceny biletów do opolskiego zoo.