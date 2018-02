Około 1,2 miliony złotych będzie kosztować zagospodarowanie gruntu obok Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. Niewykluczone, że dzięki temu uda się ściągnąć do Opola muzyczną gwiazdę.





O stworzeniu nowego terenu pod koncerty i targi mówiło się jeszcze w 2017 roku. Wówczas zagospodarowanie działek za CWK kosztować miało niecałe 300 tysięcy złotych, ale inwestycji nie wykonano. Nie było też koncertu muzycznej gwiazdy, którą obiecywał prezydent z okazji 800-lecia miasta. Obecnie pomysł zagospodarowania gruntów powrócił.- Potrzebujemy takiego terenu, aby rozwijać naszą działalność - tłumaczy Paweł Stasiak, który od niedawno kieruje CKW. - Szykujemy tę przestrzeń z myślą o targach i różnego rodzaju wydarzeniach. To ponad dwa hektary gruntu, które chcemy pokryć geokratą. Dzięki temu teren pozostanie zielony, ale będzie go też można wykorzystać jako tymczasowy parking .Dyrektor Stasiak przyznaje, że podczas imprez miejsc parkingowych już brakuje, a przecież w niedalekiej przyszłości obok ma powstać nowy stadion piłkarski dla Odry Opole.- Wtedy nasz teren przyda się jako doraźny parking w czasie meczów - ocenia dyrektor.Nowa inwestycja ma także związek ze zmianami w samym CWK. Pierwotnie planowano, aby główne wejście do obiektu znajdowało się od strony potężnych pylonów, ale potem z tej koncepcji zrezygnowano.- Chcemy do tego wrócić, a nowy teren wystawienniczy, który powstanie właśnie od strony pylonów, w tym nam pomoże - ocenia Stasiak.Inwestycja powinna być zakończona latem, co daje szanse na zorganizowanie jesiennego koncertu gwiazdy muzycznej. W ratuszu nikt jednak nie obiecuje, że do niego na pewno dojdzie.