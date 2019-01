Behemoth spotkał się z fanami i promował album "ILYAYD". Nergal: Postawa zespołu jest zawsze taka sama i będziemy robić swoje

- Jeden z pierwszych riffów, który powstał na "ILYAYD" to był podstawowy riff z "God=dog" i to przyniosłem na próbę. Było to fajne, ale brzmiało jak klasyczny Behemoth. Wiedziałem, że trzeba riff ograć w coś, co będzie inne, żeby nie kopiować siebie, a kontynuować to, co jest charakterystyczne dla naszego brzmienia, ale dodać coś nowego. - mówi Nergal. - Mieliśmy połowę utworu skomponowaną i pomyślałem, że jak nie będzie to ekscytujące, to nie ukaże się na płycie. Jednak w ostatniej części pracy nad płytą dorobiliśmy całą końcówkę, to się rozwinęło w całą solówę, dodaliśmy chór i jak to doszło, to nagle się wszystko dopełniło. - dodaje.

Nowej płycie towarzyszy również wystawa Thou Art Darkest fotografii/obrazów Sylwii Makris oraz rzeźb Tomasza Górnickiego, którą można było oglądać w kilku polskich miastach.

- Behemoth staje się doświadczeniem, a nie tyko muzyką - mówi Orion.

Podczas spotkania nie zabrakło pytań o obrazę uczuć religijnych.

- Najbardziej oburzają się Polacy. Wszędzie indziej ludzie przychodzą na nasze koncerty, żeby słuchać muzyki i zobaczyć nasz koncert, a nie po to żeby poczuć się obrażonym. Tego typu problemy mamy tylko w Polsce. - mówi Orion.

- To pewien rodzaj masochizmu - dodaje Nergal. - Ja cały czas zderzam się z tym absurdem. Ktoś na własne życzenie wchodzi w przestrzeń, która go obraża. Ja nie wchodzę do kościoła podczas mszy bo wiem, ze mnie to zirytuje. - dodaje.

Nergal skomentował również polską scenę polityczną. - Można albo skulić łeb i się przyzwyczajać do tego, co władza robi z dzisiejszym społeczeństwem, albo można mówić głośno, co się myśli i robić swoje. Postawa zespołu jest zawsze taka sama i będziemy robić swoje. Teraz są czarne chmury nad Polska ale spokojnie, przeczekamy. Róbmy swoje, a kiedyś słonce zaświeci.

Na przełomie października i listopada Behemoth rusza w trasę po Ameryce Północnej jako headliner "Ecclesia Diabolica America 2018 e.v.", wraz z At The Gates i Wolves in the Throne Room. Europejska część trasy rozpocznie się w styczniu 2019.

- Kupujcie płyty, książki, kupujcie merch i chodźcie na koncerty, bo w ten sposób wy się angażujecie w nasze życie i to jest nasza wspólna rzecz. My nagrywamy płytę, która później nie jest nasza tylko wasza i tylko wasze myślenie będzie powodowało, czy nas będzie stać na kolejne płyty i trasy. - powiedział Nergal.

W Polsce Behemoth zagra w grudniu trzy koncerty w ramach trasy "Merry Christless": 14 grudnia w warszawskiej Progresji, 15 grudnia w gdańskim B90 i 16 grudnia we wrocławskim A2.