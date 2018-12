Beton konstrukcyjny - czym powinien się charakteryzować?

Postaw na beton konstrukcyjny od najlepszych dostawców

Beton konstrukcyjny służy – jak sama nazwa wskazuje – do wykonywania głównych elementów konstrukcyjnych budowli. Zaliczamy do nich fundamenty oraz wszystkie elementy nośne, czyli przenoszące ciężar na fundament, a następnie na grunt – takie jak ściany, słupy czy stropy. Beton konstrukcyjny powinien przede wszystkim posiadać odpowiednią jakość i wytrzymałość na ściskanie, które zapewnią trwałość i bezpieczeństwo użytkowania budynku przez wiele lat. Tradycyjnie, beton wyrabiano z cementu, kruszywa, wody i ewentualnych dodatków dopiero na placu budowy, przy użyciu betoniarki. Zamówienie gotowego betonu z betoniarni jest jednak pewniejszym rozwiązaniem, szczególnie jeśli potrzebujemy mieszanki betonowej więcej niż jednego rodzaju. Warto wybierać dostawców dających długą gwarancję na dobrych warunkach oraz dopytać, czy producent posiada certyfikowany zakład produkcyjny wyposażony w komputerowy system naważania składników i wagi z aktualną homologacją. Poniższe uwagi na temat charakterystyki betonu konstrukcyjnego w zależności od przeznaczenia i warunków atmosferycznych oraz liczby pracowników na budowie i dostępnego sprzętu to najważniejsze wytyczne, ale prawidłowy wybór produktu może być bardziej skomplikowanym procesem. Przed podjęciem ostatecznej decyzji najlepiej skonsultować się z profesjonalnym doradcą, który indywidualnie dobierze mieszankę lub kilka mieszanek o odpowiednich właściwościach. Najlepsi dostawcy oferują nie tylko wiele rodzajów betonu konstrukcyjnego do wyboru, ale także bezpłatne, fachowe doradztwo techniczne (np. http://betonnadom.pl/wybierz-najlepszy-beton-twoj-dom).

Przeznaczenie a charakterystyka betonu konstrukcyjnego

Najważniejszym czynnikiem przy wyborze betonu konstrukcyjnego jest przeznaczenie danego elementu budynku i warunki atmosferyczne (woda, temperatura, odziaływanie chemiczne itp.), na które będzie on narażony. Na przykład, w przypadku fundamentu najważniejsza jest odpowiednia wytrzymałość (minimum C20/25, patrz następny paragraf) oraz odporność na korozję wywołaną dostępem wilgoci i dwutlenku węgla, zwaną karbonatyzacją. Jeśli jednak mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych, warto zdecydować się na wyższą klasę wytrzymałości, oraz wykonać ściany piwnic z betonu wodoszczelnego. Istotnym czynnikiem jest też wielkość elementu konstrukcyjnego. W tych grubszych, wskazane jest stosowanie betonów o wolnym narastaniu wytrzymałości i stosunkowo niewielkiej ilości wydzielanego ciepła, a w tych cieńszych lepiej sprawdzą się betony konstrukcyjne o szybszym narastaniu wytrzymałości i większej ilości wydzielanego ciepła. W ten sposób można zminimalizować ryzyko pękania betonu, co jest szczególnie istotne podczas prac budowlanych prowadzonych w niższej temperaturze, głównie jesienią i zimą. Należy też pamiętać, że standardowe mieszanki betonu konstrukcyjnego dostarczane na budowę mają konsystencję wymagającą zagęszczania mechanicznego, co sprawia, że konieczne jest wibrowanie przy użyciu buławy lub listwy wibracyjnej. Do budowy potrzeba więc specjalistycznego sprzętu i brygady minimum 5 osób. Płynniejsze mieszanki są nieco droższe, ale w zamian pompowanie betonu i układanie go w szalunkach trwa krócej i mieszankę można zagęszczać ręcznie poprzez sztychowanie, dzięki czemu do pracy wystarczą 3-4 osoby. Najkrótszy czas i nakład pracy (na 2 osoby) dają mieszanki typu XtraBET Premium z włóknami polipropylenowymi. Dodatkową korzyścią jest większa odporność materiału na powstawanie mikrorys skurczowych, co zwiększa trwałość całej konstrukcji.

Najważniejsze oznaczenia betonu konstrukcyjnego

Beton konstrukcyjny występuje w wielu wariantach o różnych właściwościach, ale każdy da się określić za pomocą dwóch głównych parametrów. Pierwszy to klasa wytrzymałości, odnosząca się do mechanicznej odporności na ściskanie, a drugi klasy ekspozycji, związane z trwałością eksploatacji w określonych warunkach środowiskowych. Betony konstrukcyjne produkowane są w europejskich klasach wytrzymałości od C16/20 wzwyż, a najczęściej wykorzystywany do budowy domów jednorodzinnych jest beton C20/25. Liczba ta oznacza, w wielkim skrócie, że maksymalnie 5% sześciennych próbek tego materiału o boku 15 cm może mieć wytrzymałość na ściskanie niższą niż 25 MPa. Z kolei zaczynające się na literę X klasy ekspozycji oznaczają trwałość na różne rodzaje korozji i oddziaływania chemicznego, zamrażanie i odmrażanie lub ścieranie (kolejne litery). Większość klas ekspozycji kończą oznaczenia 1-3 lub 1-4, gdzie wyższa cyfra oznacza większą odporność. Dany produkt może spełniać wymagania kilku klas ekspozycji na raz, ale tylko jednej klasy wytrzymałości.