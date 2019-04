Betoniarka zjechała z drogi i staranowała dystrybutor na stacji paliw przy obwodnicy Opola

Informacja o zdarzeniu dotarła do służb we wtorek tuż przed godziną 15.00. Jak wynika z pierwszych ustaleń, ciężarówka do przewozu betonu wjechała na teren stacji paliw i staranowała dystrybutor z płynem AdBlue (pomaga w redukowaniu szkodliwych dla środowiska tlenków azotu).

Na miejscu są cztery zastępy zawodowej straży pożarnej z Opola oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Gosławic. Strażacy za pomocą sorbentu zbierają rozlaną substancję. Natomiast policjanci z Komendy miejskiej Policji w Opolu ustalają, dlaczego ciężarówka staranowała dystrybutor.

Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na ul. Powstańców Warszawskich (obwodnica) w Opolu, obok skrzyżowania z drogą do Kępy.