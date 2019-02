Bezdomni stanęli przed sądem za brutalne morderstwo. Ofierze nacięli krocze

Śpiewająco uczyli się języka i pokonywali własne bariery

Zespoły 4 Reasons z Opola oraz Double a crew & more z Borowa zwyciężyły w ósmej edycji konkursu "I know i can" organizowanego przez europosłankę Danutę Jazłowiecką. Laureaci pokonali 10 innych gimnazjalnych zespołów z Opolszczyzny oraz Dolnego Śląska.