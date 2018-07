Holi Festiwal Poland to największa ogólnopolska edycja imprez z cyklu festiwal kolorów. Wielokolorowe proszki powrócą do Białegostoku już 25 sierpnia 2018 r. Impreza odbędzie się na plaży miejskiej Dojlidy. Oprócz samych kolorowych proszków, organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji. Szczegóły w artykule poniżej.

"Holi Festival Poland to ogólnopolska edycja robiącego furorę na całym świecie święta kolorów. Impreza skierowana do wszystkich, bez wyjątków, bez ograniczeń wiekowych! Poczuj magię zabawy, obrzucaj się kolorowymi proszkami holi ze swoimi znajomymi." – czytamy na stronie internetowej organizatorów.Holi Festiwal zawita do Białegostoku już 25 sierpnia 2018 r.. Od godziny 16 plaża miejska Dojlidy zacznie nabierać kolorów. Poza oczywistą atrakcją tego wydarzenia – czyli kolorowymi proszkami, które ozdobią uczestników – możemy liczyć na mnóstwo innych atrakcji: DJ'-ów, którzy nie dadzą wam odpocząć, kolorową watę cukrową, wielobarwne okulary, bazooki CO2 oraz strefę foodtracków.