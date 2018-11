Biblioteka Muzyczna w Opolu. Kopalnia wiedzy dla koneserów muzyki

Mieści się w samym centrum miasta, w zabytkowej (obecnie odrestaurowywanej) kamienicy przy Rynku 1. Jest oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Małe, niepozorne, ale przytulne pomieszczenia skrywają tysiące płyt winylowych, kaset magnetofonowych, książek o tematyce muzycznej, płyt kompaktowych i DVD. W zbiorach ma również nuty i czasopisma muzyczne. To jedyna taka placówka biblioteczna o zasięgu regionalnym w województwie opolskim.

Najcenniejsze zbiory, głównie nutowe, prezentowane są również w Opolskiej Bibliotece Cyfrowej, w dziale muzykaliów.

Biblioteka Muzyczna oprócz bieżącej działalności, organizuje spotkania pn. „Muzyka w Klubowym Fotelu”, nazwane tak ze względu na swój kameralny charakter.

Odbywają się w każdy, oprócz drugiego, czwartek miesiąca. To prezentacje muzycznych zasobów filmowych ze zbiorów biblioteki, ekranizacje oper i baletów, musicali, dokumentalnych filmów muzycznych prezentujących sylwetki poszczególnych wykonawców muzyki rozrywkowej, fragmenty koncertów itp. Najbliższe spotkanie, prezentujące film dokumentalny o zespole U2, odbędzie się dziś o godz. 16.30.

Biblioteka Muzyczna zaprasza do swojej siedziby od poniedziałku do piątku od 10 do 18 i w soboty od 9 do 14 oraz do odwiedzania strony internetowej: https://bibliotekamuzycznaopole.wordpress.com/

