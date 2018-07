Sklep Biedronka przy ul. Sportowej 1A w Ozimku został otwarty po remoncie. Zakupy można robić od czwartku (26 lipca), a dla klientów przygotowano liczne atrakcje oraz specjalną ofertę produktów w okazyjnych cenach.

– Remont sklepu przy ul. Sportowej w Ozimku wpisuje się w nasze plany modernizacji placówek sieci Biedronka na terenie całego kraju. W pierwszym półroczu 2018 roku wyremontowaliśmy 87 sklepów i planujemy kolejne – mówi Roman Krzyszczuk, starszy menedżer sprzedaży, odpowiedzialny za sklep Biedronka w Ozimku.

Celem przeprowadzonych prac modernizacyjnych w Biedronce w Ozimku było zwiększenie atrakcyjności sklepu i podniesienie komfortu zakupów poprzez zastosowanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań.Układ sklepu stał się bardziej funkcjonalny.Zostało w nim zamontowane nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED. Prace remontowe objęły także montaż witryn frontowych, odświeżenie elewacji i zmianę kolorystyki, która została dostosowana do najnowszych standardów obowiązujących w sieci Biedronka.Z okazji ponownego otwarcia sklepu przygotowano atrakcyjną ofertę produktów. W dniu otwarcia klienci mogą też wziąć udział w prowadzonej przez baristów degustacji kawy oraz słodyczy.Z myślą o najmłodszych przygotowano liczne atrakcje: malowanie twarzy, bańki mydlane, a także zabawy z chustą Klanza oraz gry i konkursy przy muzyce.Sklep Biedronka przy ul. Sportowej w Ozimku jest czynny od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 22:00, w piątki i soboty od 7:00 do 23:00, natomiast w niedziele handlowe od 8:00 do 21:00.60 Sekund Biznesu: Paczkomaty to przyszłość