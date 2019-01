Biegły ma sprawdzić, czy przejazd w Schodni pod Ozimkiem jest dobrze wyprofilowany

Śledczy postanowili powołać biegłego po lekturze raportu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Choć napisane jest w nim, że kierowca ciągnika siodłowego z naczepą, na której przewoził inną ciężarówkę, wjechał na drogę i przejazd, na które nie powinien, to komisja wskazuje też na kilka innych nieprawidłowości i uchybień związanych z infrastrukturą drogową i kolejową na feralnym przejeździe w Schodni.

Jedną z nich jest niewłaściwy profil przejazdu. W związku z przebudową i przystosowaniem linii kolejowej Opole - Lubliniec do dużych prędkości, zmieniony został profil toru, a to przy jednoczesnym braku zmiany geometrii drogi dojazdowej do przejazdu, spowodowało powstanie załomu, na którym 7 kwietnia ubiegłego roku zawisła naczepa ciężarówki, a chwilę potem uderzył w nią z prędkością prawie 120 km/h pociąg Pendolio relacji Opole - Warszawa.

Ranne zostały wówczas 24 osoby, większość urazów spowodowały spadające walizki.

