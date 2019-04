Bitamina z nowym albumem w Opolu. Koncert w Sali Kameralnej NCPP

Bitamina została założona przez Amara i Mateusza, a niedługo potem dołączył do nich Piotr. Niezwykle uzdolnieni i aktywni artystycznie na różnych polach przypadli sobie do gustu. Bitamina powstała z przyjaźni trojga ludzi i z miłości do muzyki. Słychać to dokładnie w tekstach oraz produkcji bitów. Wrażliwość, z jaką trafiają do słuchacza jest zaskakująca, a wyśpiewywane emocje każdy odczuwa bardzo osobiście.