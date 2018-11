Black Friday 2018 Karolinka Opole. Jakie promocje w centrum handlowym?

Wybory samorządowe 2018. Koalicja Obywatelska organizuje akcję "Konwój Morawieckiego" [WIDEO]

Piotr Guzik

- Baner z cytatem z nagrania Mateusza Morawieckiego będzie jeździł po województwie opolskim do piątku do północy. Chodzi o to, by mieszkańcy regionu poznali prawdziwe oblicze premiera - mówi Tomasz Kostuś, poseł Platformy.