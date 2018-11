Blisko 2 miliony na kolejny etap remontu katedry opolskiej

Obecni przy podpisaniu byli biskup opolski Andrzej Czaja oraz prezydent Opola i przewodniczący Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska Arkadiusz Wiśniewski.

Dofinansowanie projektu wyniesie 1.160.970 zł. Strona kościelna uzupełni go wkładem własnym w wysokości ok. 712 tysięcy.

Dofinansowanie odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach działania „Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej”.

- Renowacja katedry to jest dzieło historyczne – mówił marszałek Andrzej Buła. - To, co robicie, to jest dobra promocja dobrej pracy. Można z podniesioną głową pójść i prosić o kolejne wsparcie. To nie są słowa, ale fakty. Ten projekt nie został narysowany na kartce papieru, ale dzieło które widać. Dofinansowanie to efekt bardzo dobrej współpracy między nami jako instytucją zarządzającą a Aglomeracją Opolską.

- To jest wyjątkowa i może najprzyjemniejsza inwestycja, jaka może być w ramach w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego Aglomeracji Opolskiej – przyznał Arkadiusz Wiśniewski. - Bardzo to cieszy, że pamiętamy o dziedzictwie, a katedra to przecież dziesięć wieków tradycji.

Biskup Andrzej Czaja, dziękując darczyńcom i osobom zaangażowanym w renowację katedry, wyraził nadzieję, że zaangażowanie ludzi wokół odnowy katedry pomoże odbudować wspólnotę ludzi w mieście, w diecezji i w regionie. Przypomniał, że planowaną datą zakończenia prac przy odnowieniu świątyni jest rok 2024.

Jak informuje proboszcz katedry, kwota blisko 2 mln zł pozwoli na gruntowną regotyzację około 20 metrów bieżących katedralnej elewacji na całej wysokości ścian od ziemi do dachu oraz związane z tym prace przy odnowieniu części kamiennych, otoczenia witraży itp. W praktyce oznacza to, że odnowienie zewnętrznej ściany prezbiterium katedry zostanie w ten sposób zakończone. Prace rozpoczną się wiosną 2019 roku.

To jest 18. projekt zrealizowany w ciągu trzech lat w ramach renowacji katedry (chodzi o prace zarówno wewnątrz świątyni, w tym na chórze, jak i na zewnątrz kościoła) ich łączna wartość to około 13 mln zł.

OPOLSKIE INFO [23.11.2018]