Blisko 7 000 filmów z ćwiczeniami i… Drużyna Energii odwiedzi szkołę w Dywitach

To była niezwykle emocjonująca rywalizacja. Zakwalifikowane do II edycji szkoły od samego początku ruszyły do nagrywania filmów, zasypując nas zgłoszeniami. Uczniowie mieli za zadanie powtórzyć ćwiczenia zaproponowane przez ambasadorów – piłkarskie od Marka Citki i Krzysztofa Golonki, siatkarskie od Izabeli Bełcik i Krzysztofa Ignaczaka oraz koszykarskie od Rafała „Lipka” Lipińskiego.

Drużyna Energii bije rekord

W wyjątkowo krótkim etapie – od 25 lutego do 10 marca – szkoły nagrały rekordowo dużo filmów. 6 968 plików wideo to o ponad 2 000 więcej niż wynosił dotychczasowy rekord z lutego 2018 r., kiedy wpłynęły do nas 4 938 filmy. Wybór zwycięzcy był trudny, ponieważ aż 6 szkół uzyskało maksymalną liczbę punktów. W takiej sytuacji ambasadorzy wzięli pod uwagę takie czynniki jak zaangażowanie zawodników i opiekunów czy staranność wykonywanych ćwiczeń.

Ostatecznie zwycięstwo przypadło Szkole Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dywitach. Warto podkreślić, że to już druga edycja, w której uczniowie z województwa warmińsko-mazurskiego są wyjątkowo aktywni. W kwietniu 2018 r. otarli się o zwycięstwo, zdobywając maksymalną liczbę punktów i tylko nieznacznie ulegając szkole w Łęgu Probostwie.

- Zaangażowanie uczniów i nauczycieli przeszło nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Bartosz Ignacik, dziennikarz nc+ i ambasador Drużyny Energii. – Aktywne dzieciaki znowu pokazały moc i potwierdziły, że Drużyna Energii opanowała cały kraj. Zwycięzcy z Dywit urzekli nas kreatywnością w podejściu do wykonywanych ćwiczeń. Pamiętam z zeszłego roku, że ta szkoła już raz była blisko zwycięstwa. Teraz pokazali, że cierpliwość popłaca.

Nie tylko Dywity

W nagrodę ambasadorzy Drużyny Energii jeszcze w marcu odwiedzą szkołę w Dywitach, by przeprowadzić w niej wyjątkową lekcję WF-u. W czasie imprezy wybrana reprezentacja – 10 chłopców i 10 dziewczynek – zmierzy się z zadaniami sportowymi w „turbokozakowym” konkursie, walcząc o jak największą liczbę punktów. Trzy najlepsze szkoły tej klasyfikacji zostaną nagrodzone podczas wielkiego finału II edycji, który odbędzie się w czerwcu na gdańskim stadionie Energa. Do zwycięzców trafią czeki na wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy, a triumfatorzy otrzymają dodatkowo Puchar Drużyny Energii.

W I etapie filmy przesłało aż 80 szkół. Tuż za plecami szkoły z Dywit znalazła się Szkoła Podstawowa nr 23 w Poznaniu, a trzecie miejsce przypadło Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 3 w Bydgoszczy. Komplet filmów przesłali też uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Wróblewie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie oraz Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni.

Kolejny etap wystartował!

We wtorek 12 marca ruszył kolejny etap z nowym zestawem ćwiczeń od ambasadorów. Tym razem uczniowie muszą zmierzyć się m.in. z żonglerką podeszwą od Krzysztofa Golonki czy kozłowaniem z podrzucaniem piłeczki tenisowej od Rafała „Lipka” Lipińskiego. Czas na przesyłanie filmów upłynie w niedzielę 31 marca, a zwycięzca II etapu zostanie ogłoszony 2 kwietnia.

Inicjatorem i mecenasem akcji Drużyna Energii jest Grupa Energa, organizatorem Air Sport, a partnerem technicznym – New Balance Polska. W premierowej edycji projektu uczniowie przesłali łącznie ponad 20 000 filmów z ćwiczeniami, a Drużyna Energii przejechała 2 200 kilometrów, odwiedzając szkoły w Olszynach, Żorach, Gdyni, Kętrzynie i Łęgu Probostwie.