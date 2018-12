Boisko futbolowe przy ul. Hallera gotowe. Projekt powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego Opola

Projekt przebudowy boiska z trawiastą nawierzchnią na obiekt ze sztuczną murawą, dostosowany do rozgrywania meczów piłki nożnej i futbolu amerykańskiego, wygrał głosowanie w Budżecie Obywatelskim Opola na 2017 rok. Zdobył blisko 3900 głosów.

Kolejnym problemem był poślizg w realizacji. Inwestycja powinna była powstać w 2017 roku, tymczasem realizacja ostatecznie rozpoczęły się w tym roku. A potem utknęły na kilka miesięcy.

Po zdjęciu około 30 centymetrów gruntu okazało się, że pod nim znajduje się wysypisko odpadów, najprawdopodobniej powstałe tam w okresie powojennym - mówił Andrzej Jedynakiewicz, kierownik referatu inwestycji w wydziale oświaty opolskiego ratusza.

Ostatecznie postanowiono wzmocnić grunt mieszanką piaskowo-wapienną. To podniosło koszt inwestycji do poziomu 2,1 mln zł.

Kilka tygodni temu dokonano tam ostatnich prac. Pojawiły się nowe bramki (zarówno piłkarskie, jak i futbolowe) wymalowano też znaczniki dla obu dyscyplin sportowych, które będą tam uprawiane. Drużyna Towers Opole odbyła tam już pierwsze treningi.

- Ważne jest to, że przygotowano też infrastrukturę elektryczną pod zamontowanie sztucznego oświetlenia. Będziemy o nie zabiegać, podobnie jak o wykonanie trybuny, abyśmy mogli tam rozgrywać mecze ligowe. Do tego czasu wszystko wskazuje na to, że te drugie będziemy grali na stadionie im. Opolskich Olimpijczyków przy ul. Szarych Szeregów – mówi Przemysław Pospieszyński z Towers Opole.