Bonson, Reno, Okoliczny Element w Opolu. Hip-hopowy wieczór w NCPP

Bartosz Lewandowski w finale Mam Talent 2018. Czy iluzjonista z Brzegu wygra program TVN?

Natalia Popczyk

Bartosz Lewandowski pokonał w półfinale siedmioro rywali i to on głosem widzów awansował do finałowego odcinka programu. Finał "Mam Talent!" już w najbliższą sobotę o 20:00!