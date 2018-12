Boże Narodzenie 2018. Opolscy strażacy, policjanci, ratownicy - oni pracują, by inni mogli świętować

Opolscy strażacy, policjanci czy ratownicy święta Bożego Narodzenia spędzą w pracy, po to byśmy mogli świętować spokojnie. Strażacy pracują w trybie 24-godzinnym, czyli jeśli ktoś zaczyna pracę o 8 rano w Wigilię, to kończy ją o tej samej porze w pierwsze święto. Nie ma szans na wspólną wieczerzę z rodziną. U policjantów newralgicznym momentem w świątecznym dyżurze są powroty do domów. - Dlatego apelujemy o to, by w trasę wyruszać wypoczętym i robić przerwy jeśli mamy do przebycia długą drogę. Ściągnijmy też nogę z gazu. Lepiej wyjechać wcześniej i dojechać bezpiecznie - mówi Marzena Grzegorczyk, rzecznik prasowy KWP w Opolu.