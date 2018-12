Budowa obwodnicy piastowskiej. Będą dodatkowe utrudnienia na ulicy Wspólnej w Opolu

Ograniczenia w ruchu pojawią się w rejonie zakrętu w kierunku skrzyżowania z ulicą Zbożową-bis i będą tam wprowadzone we wtorek, 11 grudnia. Mają związek z realizacją kanalizacji deszczowej będącej częścią powstającej w pobliżu obwodnicy piastowskiej.

W pierwszym etapie zwężeniem objęta będzie prawa strona drogi (jadąc w kierunku ul. Zbożowej-bis). Wprowadzone będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, część jezdni będzie wygrodzona barierami, a kierowcy poruszający się w tym kierunku po dotarciu do zwężenia będą musieli ustępować pierwszeństwa tym, co jadą z przeciwka.

W drugim etapie sytuacja ulegnie odwróceniu. Zwężenie będzie po lewej stronie jezdni i kierowcy jadący od strony skrzyżowania z ul. Zbożową-bis będą musieli ustępować pierwszeństwa.

Jak informuje przedstawiciel firmy Himmel & Papesch, sytuacja ta potrwa na ul. Wspólnej przez około kilka tygodni. Nie precyzuje ile dokładnie.

Budowa obwodnicy piastowskiej, która połączy obwodnicę północną z węzłem na ul. Niemodlińskiej, trwa od wiosny tego roku i ma być sfinalizowana do końca 2019 roku. Wartość inwestycji to blisko 120 mln zł.

