Zmiany mają związek z budową estakady nad rondem im. Rozwadowskiego w ciągu powstającej obwodnicy Piastowskiej. Ograniczenia w ruchu będą obowiązywać do przyszłorocznych wakacji.

Budowa obwodnicy Piastowskiej, która ma połączyć obwodnicę północną z węzłem na ul. Niemodlińskiej, rozpoczęła się wiosną tego roku. Do tej pory prace prowadzono poza istniejącym układem komunikacyjnym i nie powodowały większych utrudnień w ruchu.To wkrótce się zmieni. Roboty weszły bowiem w etap, w którym drogowcy przymierzają się do budowy estakady nad rondem im. Tadeusza Rozwadowskiego. Na wyspie mają być posadowione podpory przeprawy. Aby możliwa była ich realizacja, 17 sierpnia (piątek) z ruchu wyłączony będzie wewnętrzny pierścień ronda. Przejezdny będzie tylko drugi, zewnętrzny pas ruchu.To oznaczać będzie zmniejszenie przepustowości skrzyżowania. Okolica może się więc korkować w godzinach porannych od strony Muzeum Wsi Opolskiej, podczas dojazdów ludzi do pracy, oraz na wysokości Karolinki w godzinach popołudniowych, podczas powrotów z pracy.To niejedyna zmiana planowana na 17 sierpnia. Tego dnia zamknięty będzie też zjazd na ul. Zbożową, na której także trwać będą prace związane z budową estakady nad ul. Wrocławską. Dojazd do siedzib firm, które znajdują się przy ul. Zbożowej, ma być zapewniony od strony ulicy Cmentarnej. Taka ma też być docelowa organizacja ruchu po zakończeniu inwestycji.Ograniczenia w ruchu na ul. Wrocławskiej spowodowane budową estakady w przypadku ul. Zbożowej mają obowiązywać do końca marca przyszłego roku. Zwężenie na rondzie im. Rozwadowskiego potrwa dłużej, planowo do końca lipca 2019 roku.Budowa obwodnicy Piastowskiej kosztuje około 119 mln zł, z czego 85 proc. stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Inwestycję realizuje firma Himmel&Papesch Opole. Całość ma być gotowa do końca 2019 roku.