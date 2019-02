Budynek po kultowej dyskotece Azteka w Starych Budkowicach wystawiony na sprzedaż. Jak teraz wygląda? [ZDJĘCIA]

Budynek w Starych Budkowicach powstał w latach 2000-2001. Jest częściowo dwukondygnacyjny i niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy to blisko 2200 metrów kwadratowych, a powierzchnia użytkowa to prawie 2600 metrów kw. Kubatura to ponad 10,5 tys. metrów sześciennych. Wewnątrz mieściło się kilka sal. Na parterze były sala klubowa (główna) oraz sala VIP. Na pierwszym piętrze były jeszcze dwie sale: dance i chillout. Oprócz tego w ciepłe miesiące możliwa była zabawa w części ogrodowej obok budynku.

Przez kilkanaście lat działała w nim dyskoteka Azteka. Lokal cieszył się ogromną popularnością. Praktycznie co weekend parking był pełen samochodów, które zjeżdżały się tam zarówno z Opola, jak i innych miast regionu: Kluczborka, Namysłowa czy Brzegu.

Oprócz aut pod dyskotekę kursowały specjalne autobusy zwożące imprezowiczów z opolskich miast i miejscowości. Rozmiar dyskoteki sprawiał, że co większe szkoły – na przykład II Liceum Ogólnokształcące w Opolu – organizowały tam też swoje studniówki.

- Azteka to było coś. Lokal imponował wystrojem, wieloma salami z różną muzyką, było dużo świateł i mocnego brzmienia. Można się tam było wyszaleć – wspomina Damian, który bawił się tam w pod koniec nauki w liceum i w pierwszych latach studiów.

- Podrosłem, wybawiłem się i przestałem tam jeździć. Choć myślę, że problemy dyskotek to nie tylko kwestia tego, że klienci zaczęli dorastać i się wykruszać. To również kwestia tego, że społeczeństwo ma teraz inne rozrywki. Ludzie spędzają więcej czasu w domach, a jak idą na miasto, to raczej gdzieś posiedzieć, a nie tańczyć przy stroboskopach – uważa Damian.

Ostatnia impreza w Aztece odbyła się w listopadzie 2012 roku. Na początku 2013 roku w miejsce dyskoteki powstał nowy klub – Limonka. Istniał do połowy 2014 roku. Od tego czasu budynek stoi pusty i nie jest użytkowany.

Miejscami można odnieść wrażenie, że czas się zatrzymał. W szatni nadal wiszą numerki, a na niektórych wieszakach są ubrania. W różnych częściach budynku można znaleźć butelki, na których dnie są resztki alkoholu.

W oczy mocno rzuca się jednak fakt, że wnętrze padło ofiarą wandali. Ci zniszczyli część toalet, miejscami poobdzierali obicia ze ścian. Za jedną z kas stoi otwarty sejf, w którym w przeszłości przechowywano utarg z danej nocy. Lustra – a tych wewnątrz nie brakuje – są jednak nietknięte.

- Jako pośrednicy nie zajmujemy się oceną stanu technicznego budynku, lecz po podstawowych oględzinach mogę stwierdzić, iż konstrukcja budynku jest w stanie nie naruszony. Wykonano go w technologii żelbetowej, szkieletowej. Ściany osłonowe powstały z bloczków gazobetonowych, stropy mają konstrukcję stalową i są płytami warstwowymi. Budynek ma dobry stan technicznym, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów przy budowie - mówi Magdalena Paraszkiewicz z firmy Investor Nieruchomości z Kluczborka, która pośredniczy w sprzedaży obiektu.

Właściciel budynku po dyskotekach postanowił go bowiem sprzedać. Cena to 2 miliony złotych plus VAT. Przy czym obejmuje ona nie tylko budynek oraz pobliski utwardzony parkingu wraz z infrastrukturą techniczną, ale i całą blisko ośmiohektarową działkę, na której znajduje się nieruchomość.

- Istnieje możliwość wydzielenia budynku i części gruntu. Wówczas cena za budynek i około dwa hektary pobliskiego gruntu to 1,2 miliona złotych plus VAT. Pozostałych ponad pięć hektarów można kupić za 800 tys. zł plus VAT – wylicza Magdalena Paraszkiewicz.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwe jest tam prowadzenie działalności z zakresu rozrywki, sportu i rekreacji oraz turystyki. Nie można więc wykluczyć, że znajdzie się chętny, by budynek odświeżyć i otworzyć tam nową dyskotekę. Ale może być też i tak, że nabywca rozpocznie tam zupełnie inną działalność, niezwiązaną z tradycją tego miejsca.