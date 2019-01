Budżet Obywatelski Opola 2019 – wyniki głosowania. Co będzie realizowane?

Realizacja ścieżek rowerowych za 500 tys. zł oraz zakup nowego wozu dla jednostki OSP w Szczepanowicach za 950 tys. zł - to zwycięskie projekty ogólnomiejskie w głosowaniu na Budżet Obywatelski Opola 2019.

- Mamy remizę w rozbudowie, a brakuje nam „wsadu” – mówi Jerzy Giza, naczelnik remizy OSP w Szczepanowicach. – Chcemy kupić nowoczesny wóz, który będzie w stanie przewozić powyżej pięciu tysięcy litrów wody. W ten sposób wzrośnie zabezpieczenie zachodniej części miasta – stwierdza.

Mniej konkretów wiadomo na temat realizacji ścieżek rowerowych. – Chcielibyśmy wykonać połączenia pomiędzy istniejącymi odcinkami infrastruktury rowerowej. Możliwe jest to zarówno poprzez budowę nowych tras, jak i wytyczanie ich tam, gdzie umożliwia to istniejący układ komunikacyjny – mówi Waldemar Matuszek, prezes stowarzyszenia „Opole na Tak”, które przygotowało projekt.

- O tym, gdzie takie ścieżki mogą powstać, zdecydujemy podczas wspólnych prac z Miejskim Zarządem Dróg. Na razie nie chciałbym wskazywać gdzie takie trasy mogą powstać. Zapewniam natomiast, że nie będziemy chcieli, aby odbyło się to kosztem jakiegokolwiek drzewa – stwierdza Waldemar Matuszek.

W BO 2019 na zadania obejmujące swoim obszarem całe miasto przewidziany był 1 mln zł, ale możliwe było zwiększenie finansowania takich projektów z racji oszczędności w wysokości 500 tys. zł na projektach dzielnicowych.

Na takie projekty w BO było 3,2 mln zł, po 400 tys. zł na każdy z ośmiu rejonów, na które podzielono Opole. Realizacja wszystkich 10 zwycięskich propozycji o wymiarze dzielnicowym kosztować będzie jednak mniej, bo blisko 2,7 mln zł. Głosowanie na takie projekty było zresztą novum w Budżecie Obywatelskim 2019. Tutaj wyniki są następujące:

w rejonie I (Śródmieście i Stare Miasto) wygrała rewitalizacja placu przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Plebiscytowej oraz wymiana chodnika przy ul. Malczewskiego (każdy po 200 tys. zł);

w rejonie II (Zakrzów, osiedla Chabrów i AK) - uzupełnienie placu zabaw przy „Górce śmierci” (200 tys. zł;

w rejonie III (Gosławice, Kolonia Gosł., Malinka) - sprzęt dla OSP i projekt „Piłka nożna dla każdego” (po 150 tys. zł);

w rejonie IV (Zaodrze i Nadodrze) - realizacja ścieżek rowerowych, nasadzenia zieleni i mała architektura (400 tys. zł);

w rejonie V (m.in. Grudzice, Grotowice i Malina) - rewitalizacja jeziora Malina, obejmująca oczyszczenie dna zbiornika, powstanie tras rowerowych oraz lepszych dróg dojazdowych (400 tys. zł);

w rejonie VI (m.in. Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Winów, Chmielowice) - międzypokoleniowe zajęcia muzyczne (200 tys. zł);

w rejonie VII (m.in. Brzezie, Świerkle, Borki, Czarnowąsy) - architektura sportowa (400 tys. zł);

w rejonie VIII (Wrzoski, Sławice, Bierkowice, Półwieś) - projekt doświetlenia ulic i przejść dla pieszych (399 tys. zł).

Oprócz tego w Budżecie Obywatelskim 2019 do realizacji wybrano 11 projektów mikro, o wartości do 10 tys. zł. To m.in. ekologiczne odkomarzanie i montaż nowych budek dla ptaków.

Łącznie do dyspozycji w BO 2019 jest 4,3 mln zł. Zgłoszono 125 projektów, spośród który 97 przeszło pozytywną weryfikację i trafiło pod ostateczne głosowanie. Wśród nich było 35 projektów ogólnomiejskich, których łączna wartość wyniosła ponad 15,2 mln zł; 34 projekty dzielnicowe, o łącznej wartości 8,3 mln zł; oraz 27 projektów mikro, wartych w sumie 250 tys. zł.

- W głosowaniu uczestniczyło około 9,8 tys. opolan. Większość głosów oddano elektronicznie – blisko 7,9 tys. zł. Ponad 2,2 tys. głosów oddano w formie papierowej, a spośród nich prawie 2 tysiące były głosami ważnymi - wylicza Aleksandra Zwarycz, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego, które koordynowało głosowanie na Budżet Obywatelski 2019.

OPOLSKIE INFO - 12.10.2018