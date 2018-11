Budżet Opola 2019. Miasto planuje wydać ponad 1,3 miliarda złotych

- Budżet Opola w mijającym roku wyniósł 1,1 miliarda złotych. W przyszłym roku w kasie miasta będzie więc o 200 mln zł więcej. To kolejny rok z rzędu, kiedy budżet miasta rośnie. Pragnę zaznaczyć, że dzieje się tak nie za sprawą wzrostu podatków, a sprawności w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że realizacja owego budżetu będzie wyzwaniem. Koszty realizacji inwestycji w całym kraju idą w górę i wielokrotnie zdarza się, że oferty uczestników przetargów są znacznie wyższe od szacunków kosztorysowych - zauważa Arkadiusz Wiśniewski.

- Poziom przyszłorocznego budżetu Opola swoim poziomem zbliżony jest do tego, co było w kasie Częstochowy w mijającym roku. Przy czym trzeba pamiętać, że w tamto miasto ma o około 100 tysięcy więcej mieszkańców, niż Opole - zauważa Arkadiusza Wiśniewski, prezydenta miasta.

Prezydent Opola podkreśla, że nadchodzący rok ma być rekordowy jeśli chodzi o nakłady na inwestycje. - W 2015 roku wyniosły one 71 mln zł. Natomiast w przyszłym roku będzie to blisko 490 mln zł - mówi.

Z tych pieniędzy mają być realizowane centra przesiadkowe przy stacjach kolejowych Opole Główne, Opole Wschodnie i Opole Zachodnie. To tego dochodzi zakup nowego taboru dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej oraz biletomatów. W 2019 roku ma być też ukończona budowa obwodnicy piastowskiej.

Miasto planuje również wydatki m.in. na ścieżki rowerowe, wsparcie Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w realizacji mieszkań w Winowie, tworzenie nowych placów zabaw, rozpoczęcie realizacji centrum sportowego w miejscu Cieplaka, czy działania w kierunku realizacji nowego stadionu przy ul. Północnej czy powstania aquaparku w miejscu istniejącego stadionu przy ul. Oleskiej.

Renata Ćwirzeń-Szymańska, skarbnik Opola, informuje, że skala zadłużenia miasta ma być utrzymana na poziomie około 35-36 procent. Jednak patrząc na liczby bezwzględne nie da się nie zauważyć znacznego wzrostu długu miasta. W 2018 roku wyniesie on 278 mln zł, zaś w 2019 roku poziom zadłużenia planowany jest na 450 mln zł.

- Przy czym trzeba pamiętać, że to plan, a w ciągu roku może dojść do pewnych przesunięć, za sprawą których ów poziom zadłużenia będzie zmniejszony, bowiem pewne zadania będą przeniesione do realizacji w późniejszym terminie - zauważa.

Budżet Opola na 2019 rok ma też być deficytowy. O ile wydatki zaplanowano na poziomie ponad 1,33 miliarda złotych, zaś dochody mają wynieść blisko 1,17 miliarda złotych. - Deficyt wyniesie 164 mln zł. Planujemy go pokryć 24,5 mln zł wolnych środków, 57 mln zł z kredytów, 80 mln z pożyczki z EBI oraz 3 mln zł, jakie w przyszłym roku zwróci nam Park Naukowo-Technologiczny - wylicza.

Arkadiusz Wiśniewski zaznacza, że gdyby nie zadłużenie, wiele inwestycji w Opolu nie byłoby realizowane. - Kredyty na wkłady własne umożliwiają nam pozyskiwanie pieniędzy zewnętrznych na zadania, które w przeciwnym przypadku zmuszeni bylibyśmy prowadzić tylko z budżetu miasta. Dzięki temu w najbliższych latach Opole czeka boom inwestycyjny, który będzie napędzał lokalną gospodarkę - przekonuje prezydent Opola.