Budżet Opola 2019. Rekordowy budżet miasta zatwierdzony przez radę miasta. Klub PiS miał zastrzeżenia

- Projekt budżetu Opola jest rekordowy, i to po raz kolejny. To kwota podobna do tych, jakie w swojej kasie mają Toruń czy Częstochowa, a jednocześnie znacznie wyższa od tej, jaką do dyspozycji mają miasta o potencjale zbliżonym do Opola, jak Zielona Góra – wskazywał Piotr Mielec, lider klubu radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego.

– Duża w tym zasługa w sprawności pozyskiwania środków unijnych. Krajowy i międzynarodowy rating finansowy Opola jest bardzo dobry, co przekłada się na atrakcyjność kredytów i możliwości realizacji zadań kluczowych dla mieszkańców - podkreślał.

Piotr Mielec zwracał uwagę na fakt, że:

36 proc. budżetu (około 490 mln zł) – stanowią wydatki na infrastrukturę komunikacyjną i transport,

24 proc. pochłoną wydatki oświatowe (324 mln zł),

13 proc. (177 mln zł) miasto wyda na zadania z zakresu polityki społecznej.

Przemysław Pospieszyński, lider klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, wskazywał, że budżet Opola na 2019 rok jest jednocześnie pierwszym budżetem radnych nowej kadencji.

– Wyznacza on śmiałe kierunki rozwoju, a także zwiastuje rewolucję komunikacyjną, na którą czekają opolanie - komentował.

Podczas wystąpienia Pospieszyński zgłosił dwie poprawki do budżetu Opola na 2019 rok.

Pierwszą jest opracowanie dokumentacji budowy tężni solankowej za 200 tys. zł, która ma sprzyjać zdrowiu mieszkańców Opola.

Drugi to utworzenie funduszu chodnikowego w wysokości 500 tys. zł, z którego realizowane byłyby interwencyjne remonty zgłaszane przez mieszkańców. Obie inicjatywy zatwierdzono.

W ciągu tej kadencji klub KO zamierza też zawnioskować o utworzenie programu realizacji parków kieszonkowych na terenie miasta.

Michał Nowak, lider klubu PiS, zwracając uwagę na rekordowość budżetu Opola na 2019 rok, przypomniał, że w poprzednich latach w kasie miasta były nadwyżki.

- W 2015 roku było to 7 mln zł, w 2016 i 2017 roku po około 3 mln zł. Tymczasem teraz będziemy mieli pokaźny deficyt – wskazywał.

Lider klubu PiS zauważył, że w 2016 roku zrealizowano 86 proc. wydatków majątkowych. - W 2017 roku było to już 61 proc., a stan na III kwartał w 2018 roku to ledwie 38 proc. Pytaniem jest więc, czy zakładamy budżet do realizacji, czy jest to budżet założeń. Dajemy prezydentowi kredyt zaufania, ale będziemy go kontrolować pod tym względem i wstrzymamy się od głosu – zadeklarował.

Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, zaznaczał, że przyszłoroczny budżet to rozwój pomysłów, o których władze miast mówiły już od dłuższego czasu. – Jednocześnie jest to ogromne wyzwanie, bowiem budżet jest realizowany w konkretnym otoczeniu. Zdarzają się w kraju pewne przeciągnięcia i przesunięcia, które nie są od nas zależne - mówił.

- Opole jest miastem mieszkańców, nie prezydenta oraz rady. Stolica województwa musi być otwarta, trzeba umożliwić mieszkańcom ościennych miejscowości przyjazd, by mogli korzystać z dobrodziejstw Opola. Stąd inwestycje infrastrukturalne. Jednocześnie jesteśmy otwarci na dialog – zadeklarował.

Ostatecznie budżet Opola na 2019 rok został zatwierdzony głosami 21 radnych, przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Do głównych inwestycji przewidzianych do realizacji w 2019 roku należy zaliczyć:

budowę centrów przesiadkowych przy stacjach kolejowych Opole Główne, Opole Wschodnie i Opole Zachodnie, COMPONENT gallery prev_id=13402537 source=nm

kontynuację budowy obwodnicy piastowskiej, która ma połączyć obwodnicę północną z węzłem na ul. Niemodlińskiej.

Na liście wydatków są też: