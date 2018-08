Ponad 5 mln zł – na tyle wyceniono budynek, w którym w przeszłości mieściły się bursa i akademik. Ratusz na oferty czeka do 25 września.

Problemem okazały się koszty adaptacji. Według różnych szacunków miały one wynieść od 40 do 60 milionów złotych.

– To obiekt w bardzo dobrej lokalizacji. Niewątpliwym atutem jest też fakt, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiają prowadzenie tam szerokiej gamy działalności usługowej – mówi Maciej Wujec, wiceprezydent Opola.

Jeszcze kilka lat temu miasto chciało zaadaptować gmach przy ul. Struga na swoje potrzeby. Planowano przeniesienie tam urzędników z jednostek rozmieszczonych w różnych punktach Opola. W latach 2013-2014 na przygotowanie dokumentacji technicznej wydano ponad milion złotych.Inicjatywę ostatecznie przekreśliło to, że ratusz nie mógłby liczyć na unijną dotację na modernizację obiektu.Wtedy też postanowiono pójść w kierunku budowy zupełnie nowego obiektu. Ten ma powstać u zbiegu ulic Ozimskiej i Plebiscytowej, gdzie kiedyś mieściła się fabryka części samochodowych. Poszukiwania wykonawcy rozpoczną się jesienią.Nie rozwiązywało to jednak kwestii gmachu przy ul. Struga. Ten stanowi problem kolejnych władz Opola już od około 20 lat. W 2000 roku, krótko po likwidacji mieszczącej się tam bursy Zespołu Szkół Elektrycznych, miasto przekazało obiekt Politechnice Opolskiej. Ta utworzyła tam akademik Archimedes.Warunki lokalowe nie odpowiadały jednak studentom, a uczelni nie było stać na kompleksowy remont. Dlatego politechnika zwróciła budynek miastu w 2009 roku. Od tego czasu stoi pusty.Teraz ratusz liczy na to, że dawną bursę uda się sprzedać. Cena to 5,1 mln zł. Na tę kwotę składa się grunt o powierzchni blisko 0,45 hektara, wyceniony na ponad 1,1 mln zł oraz blisko 4 mln zł, na jakie wyceniono sam pięciokondygnacyjny budynek. Termin zgłaszania ofert upływa 25 września.Urzędnicy liczą na zainteresowanie nieruchomością.W ogłoszeniu przetargowym czytamy, że przy ul. Struga dopuszczalna jest m.in. działalność administracyjna, kulturalna, prowadzenie opieki zdrowotnej, a także obsługa turystyki, ludności i przedsiębiorstw.– Jedynym obostrzeniem jest brak funkcji mieszkaniowej – zauważa Maciej Wujec.Oprócz budynku przy ul. Struga ratusz na sprzedaż wystawił także dwie działki. Pierwsza to teren przy ul. Tarnopolskiej o pow. blisko 0,8 hektara pod zabudowę wielorodzinną za 1,6 mln zł, a druga to grunty przy ul. Częstochowskiej w rejonie wylotu z Opola, o pow. ponad 0,8 ha za cenę blisko miliona złotych.