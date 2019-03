Bus "Piątki Kaczyńskiego" przyjechał do Dobrzenia Wielkiego. Mieszkańcy czekali i wykrzyczeli niezadowolenie z rozbioru gminy

- Niestety, ani pan wojewoda, ani pani wicewojewoda do nas nie przyjechali, chyba nie mieli cywilnej odwagi, by wysłuchać, jak wielkie zło nam wyrządzili - powiedział Rafał Kampa, radny gminy Dobrzeń Wielki, jeden z aktywistów walczący o to, by Opole nie przejęło wspomnianych terenów. - A przypomnę, że przyszliśmy pod urząd na zaproszenie wojewody, który miał promować u nas "Nową Piątkę Kaczyńskiego".

- Będzie to pierwszy przypadek w historii Polski likwidacji samorządu z winy rządu, bo to on zgodził się na rozgrabienie naszych wsi i odebranie nam elektrowni i innych firm - dodaje Rafał Kampa.

Na pikiecie był też Michał Pytlik, działacz Partii Razem, który od początku zaangażowany jest w obronę integralności terytorialnej gminy Dobrzeń Wielki.

- Nigdy nie będzie naszej zgody, na takie załatwienie sprawy, jak to miało miejsce z powiększeniem Opola - mówi Pytlik. - Cały proces odbył się bez poszanowania prawa i woli mieszkańców i chcieliśmy o tym przypomnieć przedstawicielom rządu. Niestety, nie przyjechali do nas.

- Bo nigdy nie zapowiadaliśmy, że pan wojewoda Adrian Czubak czy pani wicewojewoda Violetta Porowska, przyjadą w środę do Dobrzenia Wielkiego, nie wiem skąd taka informacja - mówi Martyna Kolemba-Gaschka, rzecznik prasowy wojewody opolskiego. - Busem promującym „Nową piątkę”, jeżdżą generalnie pracownicy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i to oni przedstawiają założenia tego programu.

Podczas pikiety, pod urząd gminy przyjechali policjanci, którzy wylegitymowali jej uczestników.

Na czwartkowej sesji radni gminy Dobrzeń Wielki będą podejmować uchwałę dotyczącą przywrócenia granic gminy sprzed 1 stycznia 2017 roku i powrotu w jej granice sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectwa Dobrzeń Mały.

Potem wniosek w tej sprawie wyślą do zaopiniowania do wojewody opolskiego, a ten przekaże go do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.