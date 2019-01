Buspas na ul. Spychalskiego w Opolu zostanie przywrócony od końca stycznia. Od skrzyżowania z ul. Wrocławską do mostu na Kanale Ulgi

- Stawiamy w Opolu na komunikację miejską, chcemy, by mieszkańcy, ale i odwiedzający miasto goście przesiadali się do autobusów, ale żeby tak się stało, nie mogą stać one w korkach, muszą jeździć szybko, sprawnie i punktualnie - mówi Katarzyna Oborska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Opola.

Dlatego od końcówki stycznia przywrócony ma zostać buspas na ul. Spychalskiego od okolic skrzyżowania z ulicą Wrocławską do mostu na Kanale Ulgi.

- Zamontowaliśmy już oznakowanie pionowe informujące o buspasie, natomiast pod koniec stycznia pojawi się tam oznakowanie poziome w postaci napisów oraz pasów na jezdni i wówczas wprowadzone będą zmiany w ruchu - dodaje Katarzyna Oborska.

Buspasem będą mogły poruszać się autobusy, taksówki oraz rowerzyści.

Takie rozwiązanie pojawić się ma również na wyremontowanym w zeszłym roku odcinku ul. Niemodlińskiej (na nowym moście nad Kanałem Ulgi buspas już jest). Kiedy? Urząd informuje, że najpierw musi się zakończyć budowa obwodnicy Piastowskiej, która m.in. pomoże w odciążeniu ruchu na Niemodlińskiej. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec tego roku.

Opole już od jakiegoś czasu inwestuje w komunikację miejską. Na przykład w zeszłym roku kupiło 28 nowoczesnych autobusów niskopodłogowych, przebudowana została zajezdnia Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przy ul. Luboszyckiej, a w niedalekiej przyszłości w autobusach i na przystankach pojawią się biletomaty, na tych ostatnich również elektroniczne tablice, które będą informować pasażerów, za ile minut przyjedzie autobus. Powstaną też centra przesiadkowe: przydworcu głównym, wschodnim oraz zachodnim.

