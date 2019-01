Były reprezentant Polski Michał Ignerski zagra w AZS Basket Nysa!

Niespełna 39-letni skrzydłowy to jeden z najlepszych polskich koszykarzy ostatnich lat. Dość napisać, iż dwa razy uczestniczył z reprezentacją Polski w mistrzostwach Europy (2009 i 2013).

To oczywiście nie koniec bo Ignerski ponadto grał dla takich klubów jak turecki Besiktas Stambuł, rosyjski Lokomotiv Krasnodar i włoski Virtus Rzym. Ponadto bronił barw m.in. Le Mans Sarthe Basket (Francja) Ovarense Aerosoles (Portugalia) i San Sebastian Gipuzkoa BC (Hiszpania). W Polsce grał choćby dla Śląska Wrocław i Anwilu Włocławek, a to już przecież świadczy o jego umiejętnościach.

Pierwszy raz w barwach nysan będziemy mogli go zobaczyć już w sobotę od godz. 17.30, gdy podopieczni Marcina Łakisa ugoszczą rezerwy Śląska Wrocław czyli jedną z czołowych ekip grupy D w 2 lidze. Dzień później (godz. 17) natomiast - występujący w tej samej strefie - AZS Politechnika Opolska podejmie Intermarche II Zielona Góra. Z kolei grający w grupie C Start Dobrodzień jedzie do Unii Tarnów i jeśli team z powiatu oleskiego marzy jeszcze o grze w play off to musi ten mecz wygrać.

Jeszcze dalszy wyjazd natomiast przed występującą poziom wyżej Pogonią Prudnik. Zespół Tomasza Michalaka zagra bowiem w Kołobrzegu z tamtejszą Kotwicą. Rywal co prawda zajmuje „dopiero” 13. miejsce w tabeli, ale do naszego zespołu traci zaledwie dwa punkty. A tabela zaplecza elity jest tak „spłaszczona”, że 15. w tabeli Polfarmex Kutno od siódmych Czarnych Słupsk dzieli właśnie taka granica. A jest to istotne tym bardziej, że prudniczanie zajmują aktualnie dziewiątą lokatę , czyli są tuż pod tą linią, powyżej której można grać w w play off.

Poza swoją halą zagra także Chrobry Basket Głuchołazy. Ekipa z południowego krańca województwa jedzie do Pabianic, a tam czeka nieobliczany zespół Grotu czyli zespół który może sprawić kłopoty. Zważywszy na ostatnie problemy naszej drużyny to naprawdę ciężko wytypować faworyta tego starcia.

- Jest jakiś kryzys i wszyscy to widzimy, coś nam nie idzie, szczególnie w meczach z młodymi zespołami - nie kryje trener głuchołazianek Tadeusz Widziszowski, a w pełni zgadza się z nim choćby jedna z jego podopiecznych. - Jesteśmy całkiem inną drużyną niż jeszcze kilka tygodni temu - zaznacza Kinga Piędel. - Nie ukrywam, że trochę nas to dołuje. Coś się popsuło i musimy to szybko naprawić.