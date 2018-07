Całkowite zaćmienie Księżyca. 27 lipca 2018 od godziny 21.30 do północy będziemy mogli oglądać fantastyczne widowisko na niebie. W Opolu na wspólne oglądanie całkowitego zaćmienia Księżyca i opozycję Marsa zaprasza Wirtualna Akademia Astronomii.

Całkowite zaćmienie Księżyca w Opolu. Gdzie oglądać?

Przed nami najdłuższe od 100 lat zaćmienie Księżyca.- Zapraszamy do obserwacji nieba 27 lipca 2018 r. od godziny 21.30 do północy – zachęca dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki UO, opiekunka Wirtualnej Akademii Astronomii. - Będziemy mogli obserwować całkowite zaćmienie Księżyca i opozycję Marsa w tym samym dniu. To niezwykłe zjawisko ostatnio wystąpiło 11 sierpnia 1356 r., a może nastąpić dopiero 26 kwietnia 2488 r. W piątek będzie więc wyjątkowa okazja do prawdziwej uczty obserwacyjnej – przekonuje.Pracownicy Uniwersytetu Opolskiego (zespół Wirtualnej Akademii Astronomii) zapraszają na wspólne oglądanie zaćmienia Księżyca w Opolu na Wyspie Bolko, na wałach Kanału Ulgi przy parkingu samochodowym, 400 m od Klubokawiarni Laba.- Proponujemy wziąć ze sobą koc, latarkę i coś do picia. Na miejscu czekać będą teleskopy, studenci fizyki, a także Andrzej Czaiński i Katarzyna Książek. - zapraszają organizatorzy.Jeśli ktoś ma ochotę może zabrać ze sobą swój teleskop lub lornetkę. Wzdłuż wału powinna być dobra przestrzeń obserwacyjna.Polecamy spacer po Wyspie Bolko - przejście od mostu wzdłuż ZOO do małego parkingu (400 m za Klubokawiarnią Laba) albo przyjazd od ul. Krapkowickiej, tak jak na duży parking ZOO, nie skręcamy jednak w lewo za mostem, a jedziemy prosto aż do końca drogi.