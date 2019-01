Centralna Liga Juniorów. Juniorska piłka na Opolszczyźnie wygląda teraz najlepiej w Opolu

Pierwsza z nich aktualnie występuje w rozgrywkach do lat 17. Należy do grupy C, w której występują zespoły z województw: opolskiego, śląskiego dolnośląskiego i lubuskiego.

Za rywali opolanie mają ekipy: Zagłębia Lubin, Górnika Zabrze, Ślaska Wrocław, Ruchu Chorzów, Stadionu Śląskiego Chorzów, Chrobrego Głogów i, również jedynego reprezentanta Lubuszczyzny, Stilon Górzów Wielkopolski.

Podopieczni trenerów Marka Tracza i Tomasza Piwowarczyka zgromadzili w 10 dotychczasowych meczach 12 punktów i aktualnie są na bezpiecznym, 5. miejscu w tabeli.

W ich szeregach szczególnie warto zwrócić uwagę na Kacpra Kaczkę. Pomocnik ten zdobył w tym sezonie dla Odry cztery gole i był już powoływany na konsultacje reprezentacji Polski do lat 15.

Jego młodsi klubowi koledzy, występujący właśnie teraz w CLJ u-15, również radzą sobie całkiem nieźle. Ekipa dowodzona przez duet trenerski Wojciech Mielnik - Krzysztof Chełpa również po 10 kolejkach jest na 5. lokacie, mając w dorobku 14 „oczek”.

Część ich rywali pokrywa się z tym, z jakimi w CLJ rywalizuje starsza ekipa Odry. A dokładnie dwaj: Zagłębie Lubin i Śląsk Wrocław. Ponadto opolscy nastolatkowie rywalizują o punkty z zespołami Miedzi Legnica, Rozwoju Katowice, Rakowa Częstochowa, FC Wrocław Academy oraz BBTS-em Podbeskidzie Bielsko-Biała.

W odróżnieniu od ekipy do lat 17, stanowi jednak typowy zespół „własnego podwórka”. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w roli gospodarza jest niepokonana i zdobyła aż 11 punktów. Jej bilans bramkowy w spotkaniach u siebie wynosi 15-4, przy 4-4 na wyjeździe.

To wszystko daje realną nadzieję, że część młodych graczy Odry już wkrótce dostanie szansę pokazanie się także w pierwszym zespole.

