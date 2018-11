Centralna Liga Juniorów U 17. Ten rocznik to duża nadzieja Odry Opole

- Naszym celem było utrzymanie, gdyż graliśmy praktycznie rocznikiem młodszym, bo lidze przeważają piłkarze urodzeni w 2002 roku, a u nas praktycznie cała drużyna składa się z chłopaków z 2003 - tłumaczy Marek Tracz ze sztabu szkoleniowego drużyny. - Po pierwsze to jest naprawdę „dobry rocznik”, ale też już wcześniej założyliśmy, że będziemy na niego stawiać, tak żeby to zaprocentowało w przyszłości - przyznaje choć też zastrzega, iż razem z pierwszym trenerem Tomaszem Piwowarczykiem zdawali sobie sprawę, że - jak to w tym wieku często bywa - ich podopieczni mogą odstawać fizycznie. - Obawialiśmy się nieco tego i pierwsze kolejki to potwierdziły, ale z meczu na mecz wdrażaliśmy się w tę ligę i chłopcy oswajali się z tym, że muszą zmienić swoje podejście i grę.

- Co prawda po cichu celowaliśmy w pierwsze trzy miejsca, ale też graliśmy głównie z rywalami od nas starszymi i analizując większość meczów to naprawdę dobrze się prezentowaliśmy - dodaje kapitan niebiesko-czerwonych Maciej Wróbel.

Pewnego rodzaju nowością dla wielu jest również to, iż o utrzymanie w lidze musieli walczyć... już jesienią. Od pewnego czasu bowiem w rozgrywkach CLJ U 17 i U 15 system wygląda tak, iż najpierw osiem drużyn gra mecz i rewanż, a dwie najsłabsze zostają zdegradowane i zastąpione przez zwycięzców baraży pomiędzy mistrzami jesieni w ligach wojewódzkich. Wiosną natomiast "zabawa" zaczyna się od nowa, z tymże walczy się też już o mistrzostwo grupy, a potem najlepsza ekipa walczy o złoto w kraju.

Najważniejsze jest jednak to, że mogą rywalizować z najlepszymi ekipami z tak silnych regionów jak województwa dolnośląskie i śląskie.

- Gra się bardziej intensywnie, agresywnie przede wszystkim - zauważa Wróbel, a potwierdzeniem tych słów może być ostatni mecz Odry ze Stilonem Gorzów Wlkp. którego gracze wiedzieli już, że nie unikną relegacji, ale do ostatnich sekund zaciekle walczyli choćby o remis. - Było widać od początku, że nie mają w ogóle zamiaru odpuścić, co jednak jest oczywiste, chcieli zdobyć jeden punkt - podkreśla.

Ostatecznie Odra zwyciężyła 1-0 po golu Natanaela Wnuka i z 19 punktami przy pięciu zwycięstwach i czterech remisach zajęła w stawce piąte miejsce. Jesień wygrało Zagłębie Lubin, przed Górnikiem Zabrze i Ruchem Chorzów, a opolan na samym finiszu nieznacznie wyprzedził Śląsk Wrocław.

- Ta reforma to bardzo trafiona opcja, my się możemy tylko cieszyć, zawodnicy też, bo to jest dla nich pewnego rodzaju okno na świat piłkarski - zauważa szkoleniowiec niebiesko-czerwonych. - Mogą grać z takimi firmami jak Zagłębie czy Śląsk i poczuć przedsmak większej piłki, po to żeby się wszyscy jak najlepiej rozwijali, żebyśmy mieli z nich pociechę w Opolu i na Opolszczyźnie.

Klub już zbiera tego plony o czym mogą świadczyć, dwa podpisane kontrakty przedstawicieli tej drużyny z seniorską Odrą, a chodzi tu Kacpra Kaczkę i Michała Surzyna.

- Naszym priorytetem jest to by nasi wychowankowie podpisywali kontrakty, a w przyszłości byli wiodącymi postaciami głównej drużyny - podkreśla Tracz.

Oczywiście nie wszystko jest idealnie, bo parę rzeczy można byłoby tej drużynie „wytknąć”. Choćby to, że jej mocną stroną nie jest ofensywa. Dość powiedzieć, iż w 14 meczach zdobyła tylko 13 goli, ale też z drugiej strony mało straciła, bo 21 bramek, co jest trzecim wynikiem w zestawieniu.

- Było dużo takich meczów w których mieliśmy sporo sytuacji stuprocentowych, ale nie wykorzystaliśmy ich, ale defensywa nas nie zawiodła - nie kryje Wróbel. - Teraz chcemy dobrze przepracować zimę i zobaczymy co będzie dalej.

- Musimy się ograć i wnieść więcej jakości w nasza grę, bo mankamentów jest dużo i jest nad czym pracować - ocenia Tracz. - Przyszłą runda będziemy starali się mieć lepszą niż teraz, ale zobaczymy co przyniesie każdy mecz. Wszystko zweryfikuj boisko. Na pewno jeśli utrzymamy tę kadrę, dojdą jacyś chłopcy, którzy są w obszarze naszych zainteresowań, dzięki czemu zwiększymy konkurencje w zespole, to wydaje mi się, że w przyszłym sezonie będziemy grać o coś więcej niż tylko o utrzymanie.