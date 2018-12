Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Krakowskiej w Opolu pnie się do góry [WIDEO, ZDJĘCIA]

Centrum Aktywizacji Społecznej powstaje w miejscu, w którym do końcówki sierpnia stała kamienica przy ul. Krakowskiej 32. Budynek był pozostałością po przedwojennej linii zabudowy ulicy Krakowskiej, zdobił go mural wykonany w 2017 roku na 800-lecie Opola. Przez blisko 70 lat był tam rodzinny sklep, a po sąsiedzku znajdował się m.in. sklep z zabawkami Jacek i Agatka, a potem cukiernia.

Kamienicę wyburzono pod koniec wakacji. Krótko potem rozpoczęła się budowa Centrum Aktywizacji Społecznej. W części podziemnej będzie parking dla samochodów. Do tej pory powstał też parter, na którym znajdować ma się kawiarnia. Widoczne jest też przejście, które będzie prowadzić z ulicy Krakowskiej w ulicę Wodną, która będzie się kończyć tarasem wychodzącym nad Młynówkę.

Blisko ukończenia jest też pierwsze piętro, na którym będą się znajdować sale konferencyjne. Na piętrach drugim i trzecim powstanie natomiast siedem mieszkań chronionych. Niewykluczone, że na jednym z niższych poziomów budynku powstanie też świetlica dla dzieci.

Budowa CAS ma kosztować 8,5 mln zł i ma być sfinalizowana do końca wakacji 2019 roku. Jednocześnie jest to element drugiego etapu rewitalizacji ulicy Krakowskiej. W jego ramach zmienić ma się też oblicze podwórek budynków zamkniętych w kwartale ulic Krakowskiej, Powolnego, Żwirki i Wigury oraz Mozarta. Wartość całości - z budową CAS włącznie - to 13,3 mln zł.