Centrum Opole Wschodnie. Miasto może podpisać umowę

Realizacja centrum zakłada duże zmiany w rejonie stacji kolejowej. Przewiduje powstanie tunelu pod i estakady nad ulicą Oleską, a także wykonanie nowego prze bicia w nasypie kolejowym, które umożliwi połączenie ulicy Katowickiej z Rataja.

Przetarg na realizację inwestycji w połowie lipca wygrało konsorcjum firm Banimex - Azi-Bud, które zaproponowało realizację zadania za 136 mln zł. Wybór ten był jeszcze oprotestowany, ale w połowie sierpnia Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła skargę.

Miasto nie mogło jednak jeszcze podpisać umowy, ponieważ cała procedura trafiła pod lupę Urzędu Zamówień Publicznych. Wszystko dlatego, że kwota przetargu przekracza 20 mln euro.

W poniedziałek ratusz otrzymał pismo z UZP, że ten pozytywnie ocenił procedura wyboru wykonawcy.

- To otwiera nam drogę do podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu. Będziemy chcieli zrobić to jak najszybciej - informuje Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

Kiedy to podpisanie nastąpi? Tego ratusz jeszcze nie precyzuje.

Przypomnijmy, że ekolodzy podważają ważność decyzji środowiskowej tej inwestycji, a sprawa nadal badana jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

OPOLSKIE INFO - 12.10.2018