Ratusz zaprezentował projekt centrum przesiadkowego w Opolu. Ma ono powstać na terenie obecnego placu dworca autobusowego PKS u zbiegu ulic 1 Maja i Armii Krajowej. Ta inwestycja będzie się wiązała z radykalną zmianą układu komunikacyjnego w centrum miasta.

– Zieleń znajdzie się na dachu budynku, gdzie będzie też mogła powstać restauracja. Roślinność będzie też istotnym elementem elewacji budynku. Podobnie jak duży napis „Opole – Stolica Polskiej Piosenki” – deklaruje Arkadiusz Wiśniewski.

– Różnica wynika z tego, że pierwotna kwota była szacunkowa, a obecna pochodzi z wyliczeń kosztorysowych powstałych podczas prac nad dokumentacją – tłumaczy Maciej Wujec, wiceprezydent Opola.

O powstaniu centrum przesiadkowego w centrum miasta mówi się od kilku lat. Teraz urząd miasta przedstawił konkrety.- Na terenie obecnego placu dworcowego powstanie czterokondygnacyjny budynek. Na poziomie zerowym będą miejsca postojowe dla autobusów. Na pozostałych kondygnacjach będzie około 350 nowych miejsc parkingowych – wylicza Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.Obiekt ma mieć ponad 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Ponad 4 tys. m kw. zajmować będą zielone tarasy.Prezydent Opola podkreśla, że urząd miasta ma już gotową dokumentację projektową i jest przygotowany do ogłoszenia przetargu.– To będzie możliwe najszybciej we wrześniu. Musi być na to zgoda radnych, którzy powinni podjąć decyzję o wpisaniu inwestycji do wieloletniej prognozy finansowej miasta. Zaproponujemy to na sesji w sierpniu – zapowiada Wiśniewski.Wcześniej miasto informowało, że koszt realizacji centrum przesiadkowego w rejonie stacji Opole Główne to 30 mln zł. Teraz okazuje się, że może kosztować nawet 46 mln zł.Maciej Wujec dodaje, że cała inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby miasto nie pozyskało terenu placu dworcowego od prywatnego właściciela. Stało się to w połowie marca ubiegłego roku.[sndh]W zamian za dworzec miasto oddało biznesmenowi Ryszardowi Wójcikowi działki przy ulicach Szpitalnej i Plebiscytowej. Był to pierwszy z dwóch etapów planowanej zamiany gruntów.Drugim miało być oddanie przez miasto gruntów przy ul. Kowalczyków (dawna Obrońców Stalingradu) i ul. Targowej (wraz z targowiskiem Centrum) w zamian za tereny rekreacyjne w Grudzicach. Ten etap nie doszedł jednak do skutku, zablokowali go radni.Realizacja inwestycji oznaczać będzie diametralną zmianę układu komunikacyjnego w centrum Opola.