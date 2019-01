Centrum przesiadkowe Opole Wschodnie. Szykują się ogromne utrudnienia w ruchu

Zmiany mają związek z realizacją centrum przesiadkowego w rejonie tej stacji. Realizacja inwestycji ma potrwać do późnej jesieni 2020 roku i podzielono ją na pięć etapów, którym będą towarzyszyć zmiany w organizacji ruchu.

Realizacja pierwszego etapu (obejmującego m.in. budowę estakady nad ul. Oleską biegnącej równolegle do nasypu kolejowego, a także wykonanie w nim nowego przebicia, które umożliwi połączenie ulicy Katowickiej z Rataja) ma się rozpocząć we wtorek 15 stycznia. Zmiany związane z tym etapem mają obowiązywać do końca lipca.

W tym czasie ul. Nysy Łużyckiej będzie zamknięta na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Oleskiej. Zamknięte też będzie skrzyżowanie tej drogi z ul. Dąbrowskiego. Ta druga na pozostałym odcinku będzie drogą dwukierunkową. To oznacza usunięcie miejsc parkingowych.

Na ul. Bohaterów Monte Cassino z ruchu wyłączony będzie zewnętrzny pas ruchu oraz ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Katowickiej do końca zakresu robót w kierunku ul. Ozimskiej. Ruch pieszy skierowany zostanie na ul. Kośnego.

Ul. Rataja będzie zamknięta dla ruchu na odcinku od ul. Oleskiej do wjazdu do siedziby spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu. Zamknięty będzie też pobliski parking.

Oprócz tego w najbliższych tygodniach realizowane będą krótkie wyłączenia z ruchu na innych pobliskich ulicach. Ul. Oleska będzie zamknięta przez tydzień na odcinku od ul. Wodociągowej do ul. Rataja. Samochody i autobusy będą kierowane na tymczasowy przejazd wyznaczony na parkingu stadionu miejskiego.

Przez tydzień zamknięta będzie też ul. Kusocińskiego, konkretnie w obrębie skrzyżowania z ul. Oleską. Droga ta od pl. Róż w kierunku Oleskiej będzie nieprzejezdna. Objazd (z wyjątkiem autobusów i pojazdów budowy) do ul. Batalionów Chłopskich i Kluczborka będzie następujący: Ozimska - Horoszkiewicza - Sosnkowskiego - Okulickiego.

Tydzień mają potrwać utrudnienia z powodu wycinek zieleni. Wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich odcinkowo (ok. 30 metrów) wyłączany z ruchu będzie zewnętrzny pas tej drogi na odcinku od ul. Zajączka do ul. Oleskiej. Wycinka drzew będzie też prowadzona wzdłuż ul. Oleskiej (do skrzyżowania z ul. Czaplaka) oraz wzdłuż ul. Kusocińskiego (od ul. Oleskiej do pl. Róż). Z kolei w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino wycinane będą krzewy w pasie rozdzielającym jezdnie. Prace mają być prowadzone poza szczytem komunikacyjnym.

Na ul. Katowickiej będzie prowadzona przebudowa sieci. W związku z tym od ul. Bohaterów Monte Cassino w kierunku szpitala przejazd będzie prowadził jednokierunkowo przez parking po wyburzonej stacji paliw. Wyłączony z ruchu będzie przystanek autobusowy Katowicka – Szpital. Te utrudnienia mają potrwać 2-3 dni.

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie stacji Opole Wschodnie kosztuje około 137 mln zł. W dalszych etapach zakłada ona m.in. budowę tunelu pod ul. Oleską.