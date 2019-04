Centrum Przesiadkowe Opole Wschodnie. Ulica Oleska będzie zamknięta od 8 kwietnia

Opole Wschodnie w dzień i w nocy. Co dzieje się w środku?

Nie oznacza to jednak, że okolica będzie całkowicie nieprzejezdna. Objazd będzie poprowadzony równolegle do zamkniętego odcinka ulicy Oleskiej. Będzie prowadził przez parking przy stadionie piłkarskim. Sytuacja ta ma potrwać od tygodnia do dwóch.

Budowa centrum przesiadkowego Opole Wschodnie prowadzona jest od początku roku. Oprócz przenoszenia sieci w rejonie przebudowywanych ulic dokonano wycinki sporej ilości drzew. Trwa też realizacja podpór pod estakadę nad ul. Oleską, która będzie biegła równolegle do torowiska. W dalszym etapie inwestycji wykonany ma być tunel pod ul. Oleską, a także wielostanowiskowy przystanek w miejscu wyburzonej stacji paliw.

Inwestycja kosztuje 137 mln zł i ma być ukończona do drugiej połowy października 2020 roku.

