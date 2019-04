Centrum przesiadkowe Opole Wschodnie. Wiadomo, kiedy samochody wrócą na ul. Oleską

Fragment ul. Oleskiej jest zamknięty od połowy kwietnia. Spowodowane jest to przebudową układu komunikacyjnego w rejonie stacji Opole Wschodnie, konkretnie koniecznością przeniesienia instalacji kolidujących z inwestycją, m.in. gazociągu, ciepłociągu i sieci teletechnicznej. Wymagało to wykonania przekopów w poprzek jezdni, stąd jej zamknięcie.

Ruch dla aut osobowych i autobusów skierowano na pobliski parking przy stadionie piłkarskim. W tym celu wykonano tymczasową drogę z płyt betonowych. Natomiast pojazdy o większej masie korzystają z objazdu prowadzącego ulicami Okulickiego, Sosnkowskiego, Horoszkiewicza, Ozimską, Plebiscytową oraz Bohaterów Monte Cassino.

Sytuacja ta potrwa do początku przyszłego tygodnia. Jak informuje przedstawiciel wykonawcy robót, firmy Banimex, ruch na zamkniętym odcinku ul. Oleskiej ma być przywrócony we wtorek 30 kwietnia. Wtedy też otwarty będzie wylot z ulicy Kusocińskiego, który zamknięto wraz z wprowadzeniem przejazdu przez parking przy stadionie. To właśnie na jego powierzchni wykonywane mają być dalsze prace związane z przenoszeniem instalacji kolidujących z budową centrum przesiadkowego przy stacji Opole Wschodnie.