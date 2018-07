Plan zakłada m.in. powstanie tunelu pod i estakady nad ul. Oleską, a także wykonanie nowego przebicia w nasypie kolejowym, które umożliwi połączenie ul. Katowickiej z ul. Rataja. W miejscu wyburzonej stacji paliw Lotos ma powstać niewielki dworzec autobusowy

Realizacja centrum przesiadkowego przy stacji Opole Wschodnie równa się dużym zmianom w układzie komunikacyjnym w tej części Opola.Plan zakłada m.in. powstanie tunelu pod i estakady nad ul. Oleską, a także wykonanie nowego przebicia w nasypie kolejowym, które umożliwi połączenie ul. Katowickiej z ul. Rataja. W miejscu wyburzonej stacji paliw Lotos ma powstać niewielki dworzec autobusowy Przetarg na realizację tej inwestycji ogłoszono pod koniec marca. Pierwotnie koperty z ofertami miały być otwarte na początku maja, ale z powodu zapytań od potencjalnych wykonawców termin ten kilkukrotnie przesuwano.Ostatecznie otwarcie kopert nastąpiło w połowie czerwca. Zgłosiło się pięć firm. Ich wartość wahała się od ponad 136 mln zł do 190 mln zł. Każda z firm zadeklarowała, że prace zrealizuje w dwa lata, a ich efekty będą objęte siedmioletnią gwarancją.To właśnie ta firma zaproponowała, że zrealizuje centrum przesiadkowe przy stacji Opole Wschodnie za ponad 136 mln zł. To kwota zbliżona do tej, jaką na ten cel zarezerwowano w kasie miasta.Decyzja podjęta w ratuszu nie oznacza, że da się precyzyjnie określić termin rozpoczęcia prac w rejonie skrzyżowania ulicy Oleskiej z Bohaterów Monte Cassino oraz Batalionów Chłopskich. Decyzję tę musi bowiem prześwietlić i zatwierdzić Urząd Zamówień Publicznych. Co więcej, inni uczestnicy przetargu mogą zaskarżyć decyzję ratusza do Krajowej Izby Odwoławczej.Inwestycja budzi też kontrowersje z powodu dużej wycinki zieleni. Pod topór przeznaczono ponad 1200 drzew oraz 2,5 tysiąca metrów kwadratowych krzewów. Znaczną część drzew usunięto w lutym, resztę pozostawiono i to wykonawca ma zdecydować, czy konieczna będzie ich wycinka, czy też można będzie je pozostawić.