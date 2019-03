Centrum przesiadkowe przy ul. 1 Maja w Opolu. Mieszkańcy: Kiedy znikną szpetne budy? [ZDJĘCIA]

Pod koniec stycznia okazało się jednak, że do przetargu na realizację tej inwestycji zgłosiły się dwie firmy. Ich oferty opiewały na 66,5 mln zł i 74,5 mln zł.

Tymczasem w kasie Opola przewidziano na ten cel około 46 mln zł. Dlatego przetarg unieważniono. Nowy nie został jeszcze ogłoszony.

- Nie wiadomo, ile jeszcze będzie trzeba na to czekać. A te pawilony i tak większości są puste. Nic nie stoi na przeszkodzie, by je wyburzyć w ramach odrębnego zlecenia - uważa pani Krystyna.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik opolskiego ratusza, informuje, że miasto przygotowuje się do ogłoszenia drugiego przetargu na budowę centrum przesiadkowego w miejscu dworca autobusowego. - Czekamy też na ogłoszenie przez marszałka województwa zapowiadanego konkursu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie takich inwestycji - mówi.

- Co do pasażu, to oczywiście jest on przeznaczony do likwidacji. Jednakże w części tamtejszych pawilonów nadal prowadzona jest działalność gospodarcza. Jutro nie wbijamy tam łopaty, nie będziemy więc nikogo stamtąd na siłę wyrzucać - argumentuje Katarzyna Oborska-Marciniak. Pani rzecznik przyznaje, że pasaż nie jest reprezentacyjną częścią centrum Opola.

- Nie ma potrzeby, aby ogłaszać osobny przetarg na rozbiórkę tych zabudowań. Okolica i tak zmieni się za sprawą prac, które powinny wystartować w najbliższych miesiącach - stwierdza.