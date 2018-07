Dopiero jesienią ogłoszony będzie przetarg na budowę Centrum Usług Publicznych u zbiegu ulic Ozimskiej i Plebiscytowej w Opolu. Wciąż trwają uzgodnienia w kwestii finansowania inwestycji. Miasto chce też przeczekać boom cenowy w usługach budowlanych.

Centrum Usług Publicznych ma skupiać różne jednostki ratusza rozsiane po terenie Opola. Dzięki temu opolanie będą mogli załatwić większość spraw urzędowych w jednym miejscu. Dlatego CUP jest też określany mianem nowego ratusza.



Centrum ma stanąć u zbiegu ulic Ozimskiej i Plebiscytowej, gdzie kiedyś stała fabryka części samochodowych. Budowa drogi na ten teren właśnie się rozpoczęła. Gdyby wszystko przebiegło zgodnie z planem, prowadziłaby na plac budowy, na którym widoczny byłby już co najmniej zarys nowego gmachu.



Tymczasem nadal nie wiadomo, kto wybuduje CUP. Wszystko dlatego, że po pierwszym przetargu okazało się, że jedyna zgłoszona oferta opiewa na 65 mln zł, podczas gdy miasto miało na tę inwestycję 49 mln zł.



Dlatego konkurs unieważniono.



Następnie projekt centrum odchudzono, m.in. poprzez zastosowanie tańszego rodzaju fundamentów oraz prefabrykatów.



Drugi konkurs miał być ogłoszony wiosną tego roku. – Nie zrobiliśmy tego, ponieważ wciąż jesteśmy w trakcie uzgodnień finansowania tej inwestycji – mówi Tomasz Maciaś, prezes Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które odpowiada za realizację CUP.



- Przetarg ogłosimy jesienią. Liczymy na to, że do tego czasu minie boom cenowy w sektorze usług budowlanych. Do niedawna realizowaliśmy zadania na poziomie 80-90 proc. planowanych kosztów. Teraz normą są oferty opiewające na 140 proc. ceny kosztorysowej – zauważa Tomasz Maciaś.



To oznacza, że wykonawcę nowego ratusza poznamy najpewniej pod koniec roku. Dodatkowo na skutek zmian w dokumentacji czas realizacji inwestycji wydłużono z 12 do 14-15 miesięcy. Do tego należy doliczyć kilka tygodni potrzebnych na przeprowadzki poszczególnych wydziałów urzędu miasta do CUP. Dlatego obiekt ma być udostępniony mieszkańcom na początku 2020 roku.



Przypomnijmy, że obok CUP ma stanąć drugi, mniejszy budynek, który będzie realizowany na zlecenie Krajowej Administracji Skarbowej. – Wedle mojej wiedzy w tym przypadku trwają już poszukiwania wykonawcy – mówi Maciaś.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.