Pan Krzysztof chciał kupić piwo bezalkoholowe w Lidlu w Opolu. Zażądano od niego okazania dowodu osobistego. Mężczyzna odmówił tłumacząc, że nie ma ku temu podstaw prawnych. Mimo to obsługa odmówiła sprzedaży napoju.

W odpowiedzi czytamy, że weryfikacja wieku przy sprzedaży piwa bezalkoholowego wykształciła się m.in. w związku ze stanowiskiem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), która wskazała, że co prawda w rozumieniu przepisów ustawy piwo bezalkoholowe nie stanowi napoju alkoholowego, ale sprzedaż rzeczonego napoju dzieciom i młodzieży budzi poważne wątpliwości wychowawcze.

Sytuacja miała miejsce w sklepie sieci Lidl przy ul. Krapkowickiej w Opolu. Pan Krzysztof kupował tylko piwo bezalkoholowe, bez procentów.- Kasjerka chciała, bym okazał dowód osobisty . Odmówiłem powołując na ustawę o wychowaniu w trzeźwości, w myśl której za alkohol uznawane są napoje, gdzie jego zawartość przekracza pół procenta całości. A ja chciałem kupić piwo, które ma zero procent alkoholu. Dlatego nie było powodu mnie legitymować - uważa.Sprawa rozbiła się o kierownika sklepu, który stanął po stronie kasjerki. Pan Krzysztof wyszedł z Lidla bez napoju.Mężczyzna zainteresował swoim przypadkiem Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta. Z odpowiedzi wynika, że jeśli dana osoba nie nabywa napoju alkoholowego sprzedawca nie ma podstaw do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek, a brak sprzedaży można uznać za popełnienie wykroczenia.Poprosiliśmy biuro prasowe Lidl o wyjaśnienie na jakiej podstawie kasjerka domagała się dowodu osobistego od pana Krzysztofa.Jak wskazuje również PARPA - spożywanie przez dzieci oraz młodzież piwa bezalkoholowego wyrabia nawyki konsumpcji piwa w życiu dorosłym. Z uwagi na realizowaną przez LIDL politykę społecznej odpowiedzialności biznesu - stosujemy się do rekomendacji PARPA – informuje biuro prasowe sieci Lidl.W odpowiedzi na pismo pana Krzysztofa UOKiK również przytacza stanowisko PARPA. Ale po nim pada następujące stwierdzenie: „Powyższe nie jest jednak obowiązującym prawem, a co najwyżej pewnym postulatem”.