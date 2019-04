Chcesz mieć pracę w budownictwie? Zobacz, kogo potrzebują pracodawcy

Z tegorocznej prognozy Barometru zawodów wynika, że firmy z branży budowlanej będą miały duży problem ze znalezieniem rąk do pracy. Na liście zawodów deficytowych znalazło się aż kilkanaście różnych stanowisk. Zobacz, z jakimi umiejętnościami będzie najłatwiej znaleźć pracę w budowlance. Ponad połowa pracodawców w Polsce ma problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników - wskazują autorzy raportu „Niedobór pracowników 2018” Manpower Group. Problem dotyczy przede wszystkim budownictwa i branży IT, gdzie już teraz brakuje ok. 50 tys. osób o odpowiednich kwalifikacjach. Niż demograficzny oraz odpływ robotników do Niemiec, które postanowiły otworzyć swoje granice przed pracownikami ze Wschodu, mogą jeszcze bardziej pogłębić lukę kompetencyjną. Jednocześnie od kilku lat wzrasta zainteresowanie szkolnictwem zawodowym. Jak podał GUS, w roku szkolnym 2017/2018 polska młodzież przygotowywała się do pracy w 1890 technikach oraz w 1504 szkołach branżowych I stopnia.

Anaya Katlego/ Unsplash.com