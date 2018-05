Masz zdjęcie do tego tematu?

Ponad 720 tys. metrów bieżących tkanin, wykorzystywanych do produkcji około 380 tys. sztuk odzieży roboczej rocznie. To wszystko w rodzinnej firmie Flaxpol w Kluczborku.

Firma produkuje m.in. odzież ochronną dla spawaczy, odzież ostrzegawczą ale również odzież według określonej przez Klientów specyfikacji. Nie jest to jednak jedyna gałąź produkcji tej firmy. Firma Flaxpol jest również dystrybutorem półfabrykatów do produkcji mebli i akcesoriów meblowych. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka cyklu „Dobre Opolskie” i odwiedzenia wraz z nami firmy Flaxpol z Kluczborka.