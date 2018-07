Na Lotnisku w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem zakończył się zlot Master Truck.

Pierwsze miejsce tegorocznego, 14. Master Truck Show przypadło DAF-owi XF o nazwie X-Men z Kościerzyny. Zestaw należy do firmy Gosped Adamscy.Ciągnik i naczepa są w kolorze ciemnoniebieskim. Kabina ozdobiona jest postaciami z filmu X-Men, zaś naczepa (po bokach) ma grafikę Wolverine’a (w filmie gra go aktor Hugh Jackman). Na tyle naczepy umieszczona została zaś postać Storm graną przez Halle Berry.Co ciekawe, firma Gosped Adamscy ciągnik siodłowy DAF XF odebrała w styczniu tego roku w kolorze... białym i zaraz potem maszyna pojechała do warsztatu, gdzie przeszła metamorfozę.