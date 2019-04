Co było na egzaminie gimnazjalnym 2019? Arkusze CKE, odpowiedzi

Język polski, historia i wos w środę na egzaminie gimnazjalnym 2019. Arkusze CKE i odpowiedzi znajdziesz w tym artykule po zakończeniu egzaminu, do którego przystąpi 7860 uczniów ostatnich klas gimnazjalnych na Opolszczyźnie przystąpi do trzydniowego egzaminu gimnazjalnego. To ostatni taki egzamin, bo gimnazja ostatecznie zostały już wygaszone.

Egzamin gimnazjalny 2019 - 9 kwietnia gimnazjaliści zdają egzamin z polskiego, historii i WOS. Piotr Hukalo