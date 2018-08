Jego mięso pojawia się na naszych stołach bardzo często. Co możemy zrobić, by kurczakiem się nie znudzić? To proste – sięgać po oryginalne sosy, dzięki którym dania z drobiem nabiorą wyjątkowego charakteru. Jakie dodatki możemy samodzielnie przygotować we własnym domu?

Sos majonezowo-czosnkowy

Sos musztardowy

Sos ziołowy

Sos imbirowo-czosnkowy

Sos meksykański

Sos wschodni

Pikantny sos do kurczaka

To jeden z najpopularniejszych sosów, najczęściej zamawiany przez klientów KFC. Dostawa kurczaka z takim dodatkiem to usługa, która dominuje w wielu polskich miastach. A jak samodzielnie przygotować taki sos? To proste! Wystarczy połączyć ze sobą jogurt naturalny i majonez, które następnie doprawia się wyciśniętym przez praskę czosnkiem, solą oraz pieprzem. Taki dodatek świetnie sprawdza pasuje do kurczaka, można go jednak z powodzeniem wykorzystać do wielu innych potraw.Szklanka 20% śmietany, 3 łyżki musztardy Dijon, odrobina bazylii i pieprzu – oto podstawowe składniki, z których powstanie wyborny sos musztardowy. Z czym go podawać? Dodatek taki można z powodzeniem wykorzystać do pieczonego kurczaka, będzie on również pasował do smażonych filetów.Delikatny sos ziołowy to idealny dodatek do dań z kurczaka, a jego przygotowanie jest dziecinnie proste. Oliwa, połączona z sokiem z połówki cytryny, solą i pieprzem to podstawa, którą można doprawić swoimi ulubionymi ziołami. Jaka kompozycja sprawdzi się najlepiej? Warto postawić na pietruszkę, szczypiorek oraz tymianek – sprawdzony zestaw, który doskonale podkreśli smak pieczonego lub smażonego drobiu.Sos sojowy, zmieszany z olejem sezamowym i octem ryżowym, stanie się podstawą znakomitego sosu do kurczaka. Do takiej bazy należy dodać jeszcze dwa zmiażdżone ząbki czosnku, odrobinę posiekanego imbiru, kilka kropli miodu oraz łyżeczkę sosu sriracha. Połączenie tych składników da nam wyborny sos do kurczaka, z którego można też korzystać w trakcie marynowania mięsa drobiowego.Miłośnicy meksykańskiej kuchni z pewnością docenią sos, który powstaje z 2 szklanek bulionu, szklanki keczupu, masła, cebuli, słodkiej papryki, octu winnego oraz koncentratu pomidorowego. By sos ten nabrał ciekawszego smaku, warto do niego dodać 2 małe ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę, oraz odrobinę przypraw: pieprzu i oregano.Dla fanów orientalnej kuchni również nie brak ciekawych przepisów na sosy do kurczaka. Jednym z tych ciekawszych jest przepis na gęsty sos wschodni, przyrządzany z pomidora, podsmażanego na maśle z ząbkiem czosnku oraz połówką cebuli. O niezwykłym smaku tego dodatku decydują natomiast przyprawy: kolendra oraz kurkuma.Kto lubi ostrzejsze smaki, ten doceni sos powstający z 2 łyżeczek chili w proszku, łyżki pieprzu cayenne, łyżki czosnku w proszku oraz odrobiny oregano oraz wędzonej papryki. Takie zestawienie da wspaniałe efekty, a doprawiony takim sosem kurczak zachwyci każdego fana pikantnych potraw.Chrupiące kawałki kurczaka to wyborna przekąska, po którą Polacy sięgają coraz chętniej. Dzięki oryginalnym sosom nabierają one wyjątkowego charakteru i za każdym razem zaskakują swym smakiem.